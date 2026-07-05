Voditeljka Miljana Arsić porodila se i na svet donela devojčicu kojoj je dala ime Đurđina.

Porođaj je protekao u najboljem redu, a kako se navodi, mama i beba se osećaju odlično i uživaju u prvim zajedničkim trenucima ispunjenim ljubavlju.

Mala Đurđina je već sada osvojila srca svih koji su imali priliku da vide njene prve fotografije, dok je dom porodice Arsić ispunjen neizmernom srećom.

Obeležavaju slavu Đurđevdan

Budući da porodica obeležava krsnu slavu Đurđevdan, devojčica je dobila ime koje je simbolično povezano sa slavom porodičnog doma.

Inače, Miljana i njena sestra Nevena Arsić godinama su prisutne u javnosti i poznate su po svom energičnom i profesionalnom pristupu poslu.

Miljana sada ulazi u novu životnu ulogu - ulogu majke, a čestitke joj pristižu sa svih strana, naročito putem društvenih mreža.

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