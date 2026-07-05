Pevačica Milica Todorović godinama privlači pažnju javnosti ne samo svojim hitovima i nastupima, već i ljubavnim životom.

Iako je o privatnosti uglavnom govorila oprezno, pojedine emotivne veze nije mogla da sačuva od očiju javnosti.

Ovo su muškarci sa kojima je bila u ljubavnoj vezi.

Nenad Jovanović

Nenad Jovanović bio je njena prva velika ljubav nakon pobede u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" 2005. godine. Njihova veza trajala je gotovo četiri godine, a pevačica je kasnije govorila da su zajedno odrastali i prolazili kroz prve izazove koje nosi estradni život. Rastali su se mirno, bez javnih skandala.

Rade Kovačević

Nakon raskida sa Nenadom, 2009. godine je započela vezu sa Radetom Kovačevićem, rođenim bratom pevača Saše Kovačevića. Njihova ljubav trajala je oko četiri godine, a važili su za jedan od najskladnijih estradnih parova. Iako se dugo spekulisalo o venčanju, do njega nije došlo, a vezu su okončali u prijateljskim odnosima.

Miloš Paunović

Najdužu emotivnu vezu, pevačica je imala sa koreografom Milošem Paunovićem. Zajedno su proveli pet godina, a zbog zajedničkog posla često su putovali i nastupali. Mediji su ih više puta povezivali sa pričama o veridbi i braku, ali su na kraju odlučili da svako nastavi svojim putem. Pre veze sa njom bio u braku sa pevačicom Andreom Demirović, sa kojom ima sina.

Petar Strugar

Veza sa glumcem Petrom Strugarom izazvala je veliku pažnju javnosti. Njihova romansa bila je jedna od najpraćenijih u tom periodu, ali je trajala svega nekoliko meseci. Kasnije su oboje isticali da su različiti životni planovi doveli do raskida. Milica je jednom prilikom izjavila da je upravo on bio njen najveći emotivni promašaj.

Veze koje su obeležile karijeru popularne pevačice

Lazar Granić

Početkom 2024. godine Milica je uplovila u vezu sa novosadskim manekenom Lazarom Granićem. Njihov odnos nije dugo potrajao, a pevačica je krajem maja iste godine potvrdila da su raskinuli. Razloge prekida nije želela javno da komentariše.

Mario Berišić

Posle raskida sa njim, započela vezu sa hrvatskim biznismenom Mariom Berišićem. Njihova romansa brzo je privukla pažnju javnosti, a par se čak i verio. Ipak, ljubav nije opstala i ubrzo su stavili tačku na vezu.

Uhapšen je u februaru prošle godine u Beogradu, što je dodatno privuklo interesovanje javnosti.

Skandal sa oženjenim muškarcem

N. M.

Početkom 2026. godine medije je preplavila vest da se Milica Todorović 3. februara da je rodila sina Bogdana, kojeg je dobila sa muškarcem poznatim javnosti samo po inicijalima N. M.

Prema navodima, reč je o oženjenom muškarcu koji već ima dvoje dece. Između njih su, kako se pisalo, brzo planule emocije, ali ona nije želela da ga javno eksponira. Nakon samo dva meseca veze, pevačica je ostala u drugom stanju.