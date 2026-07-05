Najvažnije:

Najmanje dve osobe su poginule u noćnim napadima na pogranične regione Rusije, prema lokalnim vlastima;

Ukrajina granatira zauzetu Konstantinovku dok Rusi nude prekid vatre;

Donald Tramp će biti među liderima NATO-a koji će potvrditi „čvrstu posvećenost“ kolektivnoj odbrani u skladu sa Članom 5 pakta alijanse na samitu u Ankari sledeće nedelje, izveštava Rojters;

Izveštaj sugeriše da Rusija planira da testira odlučnost NATO-a pokretanjem oružane „provokacije“ na poljskom tlu, a Moskva, kako se navodi, razmatra ciljanje kritične infrastrukture raketama i dronovima ili prelazak ruskih vojnika na teritoriju NATO-a;

Dok ukrajinske snage dronova nastavljaju napade duboko na rusku teritoriju, čovek zadužen za snage koje kontrolišu bespilotne letelice kaže: „Izdržaćemo. Moskva će pasti“;

Priznanje Kremlja o podelama povodom rata predstavljalo je pretnju – i to možda nuklearnu.

UŽIVO

Rusi izveli pet udara na Zaporožje

Ruske snage su izvele najmanje pet udara na Zaporožje uveče 4. jula, uništivši deo stambene zgrade i ranivši tri osobe, saopštio je Ivan Fedorov, načelnik vojne uprave Zaporoške oblasti.

Ruski političar pogođen dronom

Šef Grajvoronskog okruga u Belgorodskoj oblasti Dmitrij Pankov ranjen je u napadu ukrajinskog drona, saopštio je gubernator regiona Vjačeslav Gladkov.

Prema prvim informacijama, bespilotna letelica je napala službeni automobil u kojem se nalazio Pankov. On je zadobio povrede od gelera i hitno je prebačen u medicinsku ustanovu, gde mu lekari pružaju pomoć.

Udari na energetsku i železničku infrastrukturu u Ukrajini

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da su ruske snage pogodile energetski objekat u Sumskoj oblasti i železničku infrastrukturu u Černigovskoj oblasti Ukrajine.

Prema navodima tog ministarstva, bespilotna letelica "Geran-4 Siker" pogodila je trafostanicu od 110 kV u selu Djakovka u Sumskoj oblasti, što je, kako se tvrdi, izazvalo prekid snabdevanja električnom energijom u objektima koje koriste ukrajinske oružane snage, preneo je Interfaks.

U saopštenju je navedeno i da je izveden napad na železničku infrastrukturu u ukrajinskoj pozadini.

Takođe je saopšteno da je dron "Geran-2 Siker" pogodio voz koji je, prema tvrdnjama Ministarstva odbrane, prevozio teret za ukrajinske oružane snage u selu Olešnja u Černigovskoj oblasti.

Ruski dronovi u akciji

Bespilotnom letelicom „Geranj-4 Siker“ izveden je napad na objekte energetske infrastrukture Ukrajine u Sumskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.





„Kao rezultat udara na trafostanicu od 110 kilovolti u naselju Đakovka u Sumskoj oblasti, bez električne energije ostao je niz objekata koji su korišćeni u interesu oružanih formacija Ukrajine“, navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva odbrane.



Pored toga, Ministarstvo je saopštilo da je izveden udar na železničku infrastrukturu u ukrajinskoj pozadini.

Sumi u ruševinama nakon ruskog bombardovanja

Ruske snage izvele napade na ukrajinske jedinice u Donjeckoj oblasti

Ruske oružane snage izvele su napade na pripadnike i vojnu opremu ukrajinskih snaga u Donjeckoj Narodnoj Republici, izjavio je danas šef pres-centra grupe "Zapad" Ivan Bigma.

Prema njegovim rečima, uz podršku artiljerije, teških sistema bacača plamena i avijacije, ruske jedinice su, kako je naveo, pogodile dve mehanizovane brigade i jednu brigadu teritorijalne odbrane Oružanih snaga Ukrajine u više naseljenih mesta u toj oblasti, prenela je RIA Novosti.

Bigma je dodao da se u toku nalaze aktivnosti razminiranja i čišćenja područja Krasnog Limana.

Ukrajinska PVO neutralisala većinu ruskih dronova tokom noćnog napada

Ukrajinske snage protivvazdušne odbrane (PVO) oborile su ili neutralisale 115 od ukupno 129 dronova koje su ruske snage lansirale tokom noćnog napada na Ukrajinu, saopštila je danas Komanda Vazduhoplovnih snaga Oružanih snaga Ukrajine.

Napad je izveden u toku noći i uključivao je više vrsta bespilotnih letelica, kao i rakete lansirane iz različitih pravaca, navedeno je u saopštenju objavljenom na Fejsbuku, preneo je Ukrinform.

Pored dronova tipa "šahed", u napadu su korišćeni i dronovi-simulacije i druge vrste letelica, kao i vođene i protivradarske rakete.

Putin i Tramp razgovarali telefonom o Ukrajini,Bliskom istoku i bilateralnim odnosima

Predsednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Vladimir Putin i Donald Tramp, razgovarali su telefonom o aktuelnim međunarodnim pitanjima, uključujući sukob u Ukrajini, situaciju na Bliskom istoku i buduću saradnju dve zemlje, saopštio je danas pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

Prema njegovim rečima, razgovor, koji je održan na inicijativu američkog predsednika, trajao je sat i 25 minuta i bio je "poslovan i veoma konstruktivan", prenela je RIA Novosti. Ušakov je naveo da je Putin na početku razgovora čestitao Trampu i američkom narodu Dan nezavisnosti SAD-a.

Tokom razgovora, dvojica lidera razmatrala su međunarodnu agendu, sa posebnim osvrtom na sukob u Ukrajini. Putin je, prema navodima Kremlja, izneo procenu situacije na frontu i ponovio stav Rusije da podržava političko i diplomatsko rešavanje sukoba uz uvažavanje ruskih interesa.

Zelenski i Tramp razgovarali telefonom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovarao je danas telefonom sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, objavio je novinar Aksiosa Barak Ravid, pozivajući se na neimenovani izvor.

"Ukrajinski predsednik Zelenski razgovarao je danas sa predsednikom Trampom i čestitao mu 250. godišnjicu nezavisnosti SAD, prema izvoru upoznatom sa situacijom", naveo je Ravid na platformi X.

Volodimir Zelenski saopštio je ranije danas da je čestitao Sjedinjenim Američkim Državama 250. godišnjicu nezavisnosti, istakavši zahvalnost za američku podršku Ukrajini u ratu protiv Rusije.

Kikl zahteva da Austrija obustavi pomoć Ukrajini zbog sabotaže Severnog toka

Lider austrijske krajnje desničarske Slobodarske partije (FPO) Herbert Kikl zatražio je da Austrija obustavi sva finansijska izdvajanja za Ukrajinu nakon što je nemačko Savezno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv bivšeg ukrajinskog oficira zbog sumnje da je učestvovao u sabotaži gasovoda Severni tok 2022. godine.

Kikl je na društvenim mrežama naveo da Austrija ne može da ignoriše sumnje da su predstavnici Ukrajine bili umešani u napad na kritičnu evropsku energetsku infrastrukturu i pozvao kancelara Kristijana Štokera i ministarku spoljnih poslova Beate Majnl-Rajzinger da, kako je rekao, odlučno zaštite interese Austrije, preneo je Hojte.

"Ako postoji sumnja da su predstavnici Ukrajine bili umešani u napad na kritičnu evropsku energetsku infrastrukturu, onda Austrija ne može jednostavno da se vrati uobičajenoj praksi", naveo je on na Fejsbuku.

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