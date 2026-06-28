Ceca Ražnatović sprema nove projekte sa Draganom Brajovićem Brajom, a nedavno su progovorili o svojoj saradnji.

Po prvi put Ceca i Braja otkrili su javno zašto nisu od početka sarađivali.

- Sa jedne strane su bili Marina Tucaković i Futa Radulović, a sa druge Braja i Zlaja Timotić. Počeo je novi zvuk i meni se to dopalo, a nije se znalo ko je bolji tandem od njih. Rekla sam tada Miri Škorić da me vodi kod Braje i Zlaje i ona je tako i uradila - započela je Ceca, a onda dozvolila Braji da otkrije šta se zapravo dešavalo.

- Zlaja je tada bio šef parade. Posle tog susreta kaže meni Zlaja: "Šta da radimo? Hoće Željko da je šiša nasred Terazija, planira da je ošiša". Pitao sam ga odakle njemu ta informacija, a on kaže: "E, mali, nemoj da se mešaš ti. Šta će nam ona, radimo Draganu Mirković, radimo Miru Škorić, ne možemo ni da stignemo. Ona je sad u problemu sa njim, šta će ovaj da radi" - rekao je Braja.

"Tada nisam ni poznavala toga što hoće da me šiša"

Kako je dodao, pokušao je da ubedi Zlaju da ipak ostvare saradnju.

- Kažem mu: "Mislim da grešiš", a on kaže: "Da te ja pitam da misliš, ti ne bi radio sa mnom" - opisao je situaciju Braja, a na ovu priču se Ceca odmah nadovezala:

- Tada nisam ni poznavala "toga što hoće da me šiša" - rekla je, aludirajući na svog pokojnog supruga Željka Ražnatovića Arkana.

Braja je iz ove priče izvukao pouku.

- Mnogo sam od njega naučio, između ostaloga da ne donosim tako površne zaključke kao on - zaključio je kompozitor u emisiji "Ceca šou".

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