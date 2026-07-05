Pevačica Slađa Alegro sletela je u popodnevnim satima na aerodrom "Nikola Tesla" nakon radnog vikenda i pred novinarima otvoreno govorila o brojnim temama iz svog profesionalnog i privatnog života.

Na početku je stigla raspoložena i nasmejana, pa se našalila na račun supruga, kojem je uputila duhovitu opasku:

- Da, sve češće. Sad mu je rekla žena na carini: "Gospodine, jeste li vi sa njom?" Ona kaže: "Da, da", i onda je u redu, možete da prođete. Bez žene se nigde ne može - našalila se Slađa.

Pevačica je zatim govorila o privatnim slavljima i veseljima u dijaspori, koja trenutno najčešće radi. Kako ističe, ne oseća nelagodnost i smatra da joj više nije mesto u klubovima.

- Nama preko cele godine nema razlike da li je post ili nije, kada se radi u dijaspori. Ranije sam rekla da bih to radila do penzije, jer to volim. Ali sada smatram da sam u tim godinama kada mi više nije prirodno da u pola dva ujutru izlazim iz kuće i idem na svirke. Publika je sve mlađa i osećam da mi više mesto pripada na privatnim veseljima. Tamo se osećam prijatno, lepo smo dočekani i ispraćeni, veselimo se kao da se ženi brat i družimo se. Odradimo svoj nastup i sve je dogovoreno. Juče smo se prelepo proveli u Berlinu, proslava je bila na golf terenu u velikom belom šatoru, i iako je padala kiša, bilo mi je žao što je vreme pokvarilo utisak - ispričala je ona.

Osvrnula se i na poklone koje su ranije dobijali na takvim slavljima, ističući da toga danas gotovo da nema.

- Ranije sam dobijala poklone, sada ne. Na primer, u Beču, kod divne porodice za koju sam radila, kada sam se porodila i posle prvog nastupa nakon toga, dobila sam haljinicu za Milu i narukvicu. Nekada bi u kovertu stavili simboličan novac za čokoladu i slično. Ali danas, s obzirom na honorare koje dobijamo, to i ne bi imalo smisla - navela je potom.

Dodala je i da smatra da razlog nije kriza, već manji broj nastupa u dijaspori.

- Ne znam da li je kriza, ali mislim da se jednostavno manje radi preko, a mnoge kolege putuju automobilima jer im je tako lakše - rekla je ona.

Slađa Alegro doživela emotivan trenutak na aerodromu

Dotakla i smrti novinara Marka Pantića, koji je preminuo pre nedelju dana tokom jednog koncerta.

- Dok ne počnem da govorim o tome, nekako sam dobro, ali to je događaj koji ostavlja dubok trag. Nedavno sam razgovarala sa kolegom i čini mi se da ni očevu smrt nisam u potpunosti prebolela, a sada dolaze novi rastanci koji bole. Žao mi je njegove porodice – majke, sestre i bake, i njegovog mladog života. Ne znamo šta nosi dan, a šta noć, i zato je najvažnije živeti svaki dan punim plućima i biti zdrav – rekla je Slađa, te otkrila i kako je saznala za tužnu vest:

Iskrena ispovest o teškom trenutku

-Bilo je zaista teško i veliki šok. Bila sam kod kuće kada mi je Ivan, novinar, javio šta se dogodilo. Sve nas je to veoma potreslo. Trudim se da pamtim lepe stvari i zajedničke uspomene. Bio jedan od retkih ljudi koji su uspevali da spoje poslovni i prijateljski odnos, i koji nikada nije zaboravljao važne datume - rekla je pevačica, nakon čega je zastala i zaplakala.

- To je život… i suze i smeh. Zaista mi je žao - dodala je kroz emocije.

Govoreći o prekidu koncerta nakon tragedije, izrekla je i svoj stav o odluci organizatora.

- Razumem organizaciju, uložen novac i publiku, ali mislim da je to trebalo drugačije uraditi, govorim to iskreno kao čovek. Moglo je da se napravi pauza i saopšti šta se dogodilo. Ne znam šta bih ja uradila kao organizator, ali sigurna sam da kao izvođač te večeri ne bih izašla na scenu - konstatoval je za Telegraf.

Na kraju je otkrila da je bila pozvana da nastupi kao gost na tom koncertu, ali da je zbog povratka iz Amerike i neizvesnosti oko leta, kao i nedostatka priprema i tonske probe, ipak odbila učešće.

Alo/Telegraf