Sigurnosna kamera jedne porodice snimila je mladića koji je više puta dolazio da se okupa u njihovom bazenu u dvorištu, a ispostavilo se da to nije bio izolovan incident.

Neobično ponašanje počelo je još u januaru u naselju Nju Farm u Brizbejnu, a muškarac se od tada vraća na svakih nekoliko nedelja, uvek kada nikoga nema kod kuće.

Kamere su ga do sada snimile najmanje četiri puta kako se kupa u bazenu.

Kamera snimila mladića 4 puta

Vlasnik kuće u čijem dvorištu je bazen je izjavila da ih je ovaj događaj ozbiljno uznemirio i otvorio pitanja bezbednosti i narušavanja privatnosti.

„Snimili smo ga kamerama oko četiri puta od januara do danas“, rekla je vlasnica kuće Holi Stivens.

Na snimcima se vidi kako muškarac peške dolazi do kuće, zaviruje kroz prozore kako bi proverio da li ima nekoga unutra, zatim skida patike i majicu, ulazi u bazen i pliva.

Pre nego što ode, u vodi čak zastane da se istegne.

„Ulazi kroz prednju kapiju, obilazi kuću sa strane i svaki put pogleda kroz prozor kako bi bio siguran da nema nikoga kod kuće“, rekla je Stivens. „Kada se uveri da nema nikoga, skine patike, majicu, uskoči u bazen, okupa se i potom nastavi svojim putem.“

Dolazio je vikendom ili tokom praznika

Prema rečima vlasnice, svi slučajevi neovlašćenog ulaska dogodili su se vikendom ili tokom državnih praznika.

„Deluje kao da pažljivo bira dane kada ljudi putuju ili odlaze na vikend“, rekla je ona.

Veruje da muškarac živi u komšiluku, jer je svaki put obučen u opremu za trčanje i nosi slušalice.

„Na osnovu svih snimaka izgleda kao da je krenuo na trčanje, usput svratio da se rashladi u našem bazenu, a zatim nastavio da trči.“

„Pretpostavljam da živi u krugu od pet do deset kilometara od naše kuće, jer je uvek peške i nikada ne deluje kao da ima ključeve od automobila.“

Na snimku se vidi kako se nepoznati muškarac isteže u bazenu, potpuno nesvestan da ga sigurnosne kamere snimaju, a stručnjaci upozoravaju da bi zbog ovakvog ponašanja mogao ozbiljno da odgovara pred zakonom.

Porodica prijavila incident

Policija države Kvinslend podsetila je građane da je ulazak na privatni posed bez dozvole vlasnika nezakonit.

Stivens i njena porodica prijavili su sve incidente lokalnoj policijskoj stanici i dostavili snimke sigurnosnih kamera sa tačnim vremenom događaja, kao i jasne fotografije lica nepoznatog muškarca.

Međutim, rečeno im je da policija ne može mnogo da učini ukoliko ga ne zatekne na licu mesta. „Rekli su nam da podnesemo prijavu putem interneta, što smo i uradili“, kaže Stivens.

„Ali su nam objasnili da će patrolu poslati tek ako se ponovo pojavi i budemo se osećali ugroženo“, prenosi 7news.com.