Internet prevare i zloupotreba identiteta postale su ozbiljan problem i za brojne domaće javne ličnosti, a najčešće se njihovo ime zloupotrebljava za lažno reklamiranje proizvoda.



Poslednjih godina sve više pevača i poznatih lica našlo se na meti prevaranata koji koriste njihovo ime, fotografije ili lažne profile kako bi obmanuli građane i ostvarili finansijsku korist.

Žrtva ovog vida prevare bila je Jelena Karleuša, koja je upozorila pratioce da neko pravi lažne Instagram objave u njeno ime.

-Vidim da neki mali psihopata pravi fejk storije i nepismeno piše budalaštine, kao da je reč o mojim insta storijima. Sem ako niste ovde videli, ne nasedajte na gluposti po mrežama - poručila je pevačica ranije.

Sličnu situaciju doživela je i Marija Šerifović, nakon što se na društvenim mrežama pojavila lažna nagradna igra u kojoj se, navodno, u njeno ime deli novac.

-Dragi ljudi, dobila sam veliki broj poruka u vezi sa izvesnom nagradnom igrom koju navodno ja organizujem, u kojoj pobednicima delim pare. To je apsolutna neistina. Nikakvu nagradnu igru takve vrste nisam, niti ću da organizujem. Molim vas da istu prijavite Fejsbuku/Instagramu. Moj advokatski tim zajedno sa nadležnim organima radi na rasvetljavanju slučaja. Hvala unapred. Molim vas nemojte da nasedate na takve stvari - napisala je Marija.

Na udaru internet prevaranata našla se i Goca Tržan, čije su privatne fotografije iskorišćene za reklamiranje sumnjivih proizvoda.

Nepoznate osobe montirale su njenu fotografiju sa suprugom Rašom Novakovićem kako bi izgledalo da pevačica promoviše određeni preparat.

-Prevara! Ja ne reklamiram ove proizvode niti ću ikada. Prijavite i nemojte da nasedate na ovakve ili slične prevare i fotomontaže - upozorila je Goca.

Gotovo identičan problem imala je i Milica Todorović, čiji je lik bez dozvole korišćen u reklamama za preparate za mršavljenje.

-Dragi moji, razne kompanije koje se bave nemam pojma čime, "za mršavljenje", iskorišćavaju moj lik za reklamu nekog proizvoda - pitaj Boga čega, i to danima - napisala je pevačica.

Kako je prevara trajala nedeljama, Milica je odlučila da pravdu potraži na sudu.

-Pustila sam vas jedno mesec dana, a sad ću da vas tužim, jer me svaki dan ljudi kontaktiraju i pitaju za efikasnost vašeg "proizvoda koji efikasno skida kile". Sram vas bilo - poručila je.

Ni Svetlana Ceca Ražnatović nije bila pošteđena zloupotrebe svog imena. Njeno ime iskorišćeno je za lažnu najavu nastupa u Čelincu, zbog čega se hitno oglasila.

- Želim da se obratim mojoj publici vezano za sutrašnji nastup i mesto zvano Čelinac. Taj datum nikada nije odobrio moj menadžment, moja publika je dovedena u zabludu, moje ime je zloupotrebljeno. Želim da se tome stane na put, zato se sutra neću ni pojaviti. Nije do mene, jednostavno ne može da se manipuliše sa mojim imenom na takav način i mislim da je to jako ružno i da je velika sramota. Biće dobro ako ne podnesem krivične prijave za lažno najavljivanje mog nastupa - rekla je Ceca.

Žrtva internet prevare bila je i Dragana Mirković, čiji je lik iskorišćen za reklamu preparata za mršavljenje.

-Ovo nije istina, ja ne reklamiram proizvod koji je opasan po zdravlje i nikada nisam imala 21 kilogram viška. Prevara, čuvajte se - upozorila je pevačica koja je zbog ovog vida internet prevare završila u suzama.

Kako je ranije ispričala, uprkos angažovanju advokatskog tima u Austriji, teško uspeva da stane na put internet kriminalu.

Sa sličnim problemom suočila se i Snežana Đurišić, koja je bez svoje saglasnosti predstavljena kao zaštitno lice jednog preparata.

-Laž - kratko je napisala pevačica uz fotografiju sporne reklame.

Zloupotrebljen je bio i identitet njenog partnera Vanje Miloševića, čiji je lik iskorišćen za promociju leka. On je tom prilikom apelovao na građane da informacije o zdravlju traže isključivo od stručnjaka.

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