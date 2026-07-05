Prijatelj Čede Jovanovića, Aleksandar Kos, podelio je Čedinu fotografiju sa bazena i pokazao kako zajedno uživaju u vrelim letnjim danima.



Aleksandar Kos često putem svog Instagram profila odgovara na pitanja svojih pratioca o brojnim temama, među kojima je često glavna njegov zajednički život sa Čedomirom Jovanovićem.

Sada je dobio pitanje jednog od pratilaca kako zamišlja svoj savršeni odmor, a fotografija koju je podelio uz odgovor privukla je pažnju svih korisnika društvene mreže.

Naime, Aleksandar je otkrio kako svoj savršen odmor zamišlja bez mobilnog telefona, a u pozadini mogli smo da vidimo kako Čeda u kupaćem uživa kraj bazena. U prvom planu videli su se njegovi mišići i tetovaže po kojima je prepoznatljiv i kojima je godinama unazad mamio poglede svih žena.

Podsetimo, političar Čedomir Jovanović i njegov prijatelj Aleksandar Kos započeli su svoj biznis u modi, a od prodaje majica, deo novca će ići u poseban humanitarni fond.

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