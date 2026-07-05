Ukrajina je odbila da učestvuje u premeštanju tela vojnika ukrajinskih oružanih snaga u Konstantinovki, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusje.

- Tokom razgovora sa obaveštajnim službama o ovom pitanju, ukrajinska strana je odbacila ovaj predlog - navodi se u saopštenju.

Ministarstvo odbrane je juče predložilo da se prekine granatiranje grada i održi humanitarni događaj za predaju tela pripadnika ukrajinskih oružanih snaga. Prema planu, akcija bi trebalo da bude održana 6. jula u periodu od 12.00 do 18.00 časova po moskovskom vremenu.

- Dana 4. jula 2026. godine, nakon što je ministarstvo odbrane Ruske Federacije objavilo spremnost da preda tela poginulih ukrajinskih vojnika, pod uslovom da ukrajinske oružane snage u gradu Kostjantinovka prihvate prekid vatre, više od 20 medija iz različitih zemalja i kontinenata izrazilo je spremnost da dođe u taj grad kako bi prisustvovalo predaji - saopštilo je ranije rusko MO.

Ruska vojska je u petak saopštila da su njene snage preuzele kontrolu nad Kostjantinovkom, ukrajinskim gradom koji se nalazi na pravcu ruskog napredovanja u regionu Donjecka, ali zvanični Kijev je to demantovao.