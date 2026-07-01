Influenskera iz Australije, koja stalno objavljuje razne snimke iz svog života, odgovorila je na pitanje - zašto se nikada ne kupa na plaži na kojoj živi.

Naime, peščana plaža je potpuno prazna, ali opasnost vreba iz vode.

Plaža ima uređeni deo, drveće, pa čak i klupe, ali se u vodi mogu naći razne životinje. Na snimku se vide krokodil i ajkula, koji opušteno plivaju u plićaku.

Ispod snimka se pojavilo mnoštvo komentara: : "Zašto ajkule praktično hodaju po plaži?", "To je Australija, verovatno imaju i ogromne vodene pauke", "Nisam ni znala da postoje morski krokodili!", "Ako je ovo Australija, znači da nisi siguran ni na kopnu", "Izgleda da se Nojeva barka nasukala u Australiji".

Na drugom snimku se u plićaku, nedaleko od vezanog čamca, vidi glava krokodila.

Ljudi su bili zgroženi, a komentari su se samo nizali:

"Kafa sa krokodilima", "Ne bih ni prst stavio u tu vodu", "Krokodili takođe izlaze na kopno i napadaju, zar se ne plašiš?", "Pretpostavljam da je bolje da ne dremaš na plaži, mogli bi da te pojedu za doručak".

Influenserka je odgovorila da se trudi da ne iritira životinje, ali da zaista nikada ne ulazi u vodu, već samo uživa u prelepoj okolnoj prirodi.