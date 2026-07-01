Za razliku od uobičajenog turističkog uživanja u moru, ona je svoj boravak iskoristila za ronjenje i potragu za hobotnicama, inspirišući se razgovorom sa lokalnim vodičem koji joj je rekao da u ovom delu Jadrana navodno živi veliki broj mladih jedinki.

Pre samog zarona, Alisa je istakla koliko je impresionirana bistrinom mora.

„Voda je toliko čista da izgleda kao da se morsko dno vidi i daleko od obale“, navela je u svom video-snimku.

Podvodna avantura: susret sa ribama, ježevima i skrivenim životom mora

Iako nije uspela da pronađe hobotnicu, njena podvodna ekspedicija donela je niz zanimljivih susreta sa morskim životom.

Odmah nakon ulaska u vodu primetila je pitomu ribu koja ju je pratila, a zatim se sakrila među morskom vegetacijom. Tokom istraživanja kamenitog dna, tražila je karakteristične tragove hobotnica, poput ljuštura školjki koje često ukazuju na njihova staništa, ali ih nije pronašla.

Pažnju su joj privukle i različite morske formacije, kao i ribe koje koriste pukotine u stenama kao prirodna skloništa.

Posebno je bila fascinirana morskim ježevima, za koje je objasnila da na svoja tela skupljaju sitne predmete poput kamenčića i školjki kako bi se zaštitili od svetlosti i predatora.

Zabrinjavajući prizor na dnu mora: plastika među morskim životom

Tokom zarona, influenserka je naišla i na tamniju stranu podvodnog sveta — ljudski otpad.

Na morskom dnu primetila je plastični otpad oko kojeg su plivala jata sitnih riba, što ju je posebno zabrinulo.

„Za nas je to samo mali komad otpada, ali za ove ribe to može biti smrtonosno ako ga zamene za hranu“, upozorila je Alisa.

Ona je reagovala i uklonila plastiku iz mora, a ujedno je oslobodila i jednog morskog ježa sa kog je uklonila zaglavljeno smeće.

Poruka sa Jadrana: lepota i opomena u isto vreme

Na kraju svog istraživanja, Alisa Blejk je istakla da je duboko impresionirana raznolikošću i načinima na koje se morski organizmi prilagođavaju svom okruženju, ali i da je prizor otpada ostavio snažan utisak.

Njeno iskustvo sa Jadrana tako je spojilo dve strane mora — njegovu prirodnu lepotu, ali i sve ozbiljniji problem zagađenja.