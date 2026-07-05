Poljski premijer, Donald Tusk, kaže da se zemlja sprema za „različite“ scenarije i da bi naredni meseci mogli biti „kritični“, a sve to povezano sa navodim pretnjama iz Rusije. Prema Bi-Bi-Siju, ovo je reakcija Poljske na izveštaje koje su navele američke obaveštajne službe, prema kojima Moskva planira oružanu „provokaciju“ u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO-a da brani svoje članice.

"Ne želim nikoga da plašim, ali naredni meseci bi zaista mogli biti ključni, između ostalog i zbog promenljive prirode rata. Ova zabrinutost je posebno realna u baltičkim državama", rekao je Tusk novinarima krajem nedelje.

Poljski novinski portal Onet je izvestio da su izvori bliski predsedniku Karolu Navrockom rekli da su SAD poslale nekoliko upozorenja Varšavi o mogućem napadu na zemlju. Međutim, Bela kuća i Stejt department nisu odgovorili na zahteve Bi-Bi-Sija za komentar o saopštenju. Prema navodnim planovima, koje je u petak objavio britanski Telegraf, rakete ili dronovi bi mogli da ciljaju poljsku infrastrukturu ili da pošalju trupe u zemlju NATO-a.

Izveštaji ukazuju da je cilj Rusije da izvrši pritisak na zapadne saveznike Ukrajine da obustave pomoć Kijevu.

„Ne bojmo se, spremamo se za razne scenarije, ali ih ne možemo ignorisati. Svesni smo pretnji zahvaljujući informacijama naših saveznika“, rekao je Tusk odgovarajući na pitanja o izveštajima.

Predsednik Navrocki će sledeće nedelje prisustvovati samitu NATO-a sa liderima drugih članica odbrambene alijanse u Turskoj.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute rekao je da će skup pokazati da Evropljani slušaju dugogodišnje pozive američkog predsednika Donalda Trampa da povećaju izdatke za odbranu, a očekuje se da će se lideri takođe obavezati na nastavak finansiranja oružja za Ukrajinu.

U aprilu je Tusk rekao za Fajnenšel tajms da bi Rusija mogla da napadne zemlju članicu NATO-a u narednim mesecima. Krajem juna, njegov zamenik premijera, Radek Sikorski, izjavio je za CBS News da ne isključuje mogućnost ruskih operacija „pod lažnom zastavom“ u naredne dve godine kako bi se opravdao napad na zemlju NATO-a.

Baltičke države su ranije izrazile zabrinutost zbog svoje ranjivosti na moguće ruske napade. Letonski mediji su u junu izvestili da su njihove obaveštajne službe upozorile Moskvu na saznanja o navodnim planovima za vojne provokacije u regionu ili u Poljskoj.

Ambasador Litvanije pri NATO-u rekao je u četvrtak da je verovatnije da će Rusija pribeći hibridnom ratovanju - poput raketnih ili udara bespilotnim letelicama - nego konvencionalnom vojnom udaru, javio je javni emiter zemlje LRT. Pri svemu tome, ne treba zaboraviti da se oružani napad na jednu članicu NATO-a, prema članu 5, smatra napadom na sve, zbog čega će se međusobno braniti u slučaju pretnje.