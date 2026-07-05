Rijaliti program Elita 9 približava se samoj završnici, dok interesovanje publike za učesnike dostiže vrhunac.

Kadrovi iz poznate "Bele kuće" svakodnevno preplavljuju društvene mreže, a poslednji snimak posebno je šokirao javnost i ostavio mnoge bez teksta.

Na objavljenom snimku vidi se kupatilo u kojem su po podu razbacani garderoba, peškiri i flaše, dok ceo prostor ostavlja utisak velikog nereda i zapuštenosti.

Dodatno su uočljive naslage buđi i vlage, pločice su požutele usled neodržavanja, a na pojedinim mestima vidi se i blato, što dodatno pojačava utisak nehigijenskih uslova.

Razbacane stvari i flaše po podu

Mnogi gledaoci ostali su zatečeni činjenicom da učesnici, uprkos uslovima koje im je produkcija obezbedila, ne vode dovoljno računa o prostoru u kojem borave.

Na raspolaganju imaju luksuznu vilu od nekoliko hiljada kvadratnih metara, bazen, prostrano dvorište i raskošno uređen enterijer, ali snimak koji se pojavio na internetu pokazuje potpuno drugačiju sliku.

Gledaoci zgroženi prizorom iz Elite 9

Komentari na društvenim mrežama samo se nižu, a brojni korisnici smatraju da ovakav prizor pokazuje nepoštovanje prema prostoru koji koriste.

-"Nemaju nimalo srama", "Ovako izgleda luksuz koji ne znaju da cene", "Ovo je nepoštovanje prema Velikom šefu i Šefici", " Pacov bi se otrovao" - samo su neki od komentara koji su preplavili društvene mreže nakon što je fotografija postala viralna.

Mnogi ističu da bi učesnici trebalo više da cene uslove u kojima borave, posebno imajući u vidu da su deo jednog od najgledanijih rijaliti programa i da za svoje učešće dobijaju visoke honorare.