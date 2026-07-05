Pevačica Merima Njegomir preminula je u novembru 2021. godine nakon teške borbe sa bolešću, a njena ćerka Ljubica je u jednom emotivnom razgovoru otkrila do sada nepoznate detalje o poslednjim mesecima života svoje majke.

Kako je ispričala, porodica nije na vreme saznala za dijagnozu, dok je Merima u međuvremenu nastavila da nastupa, i to i kada joj je zdravstveno stanje već bilo ozbiljno narušeno.

- Naletela sam na jedan snimak iz Soko Banje. Tada je imala solistički koncert. Kakva je to bila snaga. Slušala sam je i pošto je znam čula sam da u refrenima podrhtava. Što kod nje nikada nije moglo da se desi. To je bio avgust i gledam taj snimak i pomislim, pa ona je tada umirala. Ona je bila u toj terminalnoj fazi za koju mi nismo znali - rekla je Ljubica, pa je dodala:

- Zvala me je posle tog koncerta i rekla: "Nije mi dobro ne znam kako ću da vozim.

Pitala sam je što mi nije rekla da je vozim, a ona je samo odgovorila ma moći ću. Što znači da je ona i vozila iz te Soko Banje. Ona je živela sa svim tim nadljudskim bolovima. Ja više nemam taj luksuz da mi nešto bude teško i da kukam, jer bilo bi sramota.

Iako je, kako kaže, sve vreme nosila svoju borbu dostojanstveno, jedna velika želja pevačice nažalost nije ispunjena.

Tokom života Merima Njegomir je isticala da joj je san bio da održi veliki solistički koncert, što se, uprkos njenoj želji, nikada nije ostvarilo.

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