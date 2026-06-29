O rijaliti učesnici Anđeli Đuričić i Nenadu Marinkoviću Gastozu i te kako se priča i piše, a njihov turbulentan odnos dugo privlači pažnju javnosti. Sad su isplivali detalji o Anđeli koji nisu poznati javnosti, a koji će zasigurno zaintrigirati mnoge.

Pevač Aleksandar Misojčić Xander našao se u centru neviđenog skandala nakon što su počele da mu stižu ozbiljne pretnje zbog odnosa sa bivšom zadrugarkom Anđelom Đuričić.

Kako je otkrio, zbog lajkova i komunikacije sa lepom Crnogorkom, suočio se sa ozbiljnim pretnjama fanova.

- Pratimo se, lajkujemo se, tj. ja nju malo više, malo mi je bilo nešto glupo da joj pišem jer nisam znao da li je u vezi. Onda su mi se javljali Gastozovi i Anđelini fanovi, govorili da treba da me bude sramota! - jasan je bio on.

- Super je devojka, ne bih da se mešam u te odnose! Stizale su mi pretnje, i to ozbiljne: "Pazi šta radiš", "nećeš dobro završiti" - priznao je šokirani pevač za "Republiku".

Gastoz o Anđeli: "Bilo je turbulentno"

Gastoz je, inače, nedavno pričao o burnom periodu sa Anđelom.

- U najboljim sam godinama! Ljude zanima moj privatni život, prate rijaliti... Ispada da stalno imam novu devojku! Da li volim da menjam devojke? Zadržaću to za sebe. Sad sam slobodan, da kažem. Jeste, slobodan sam - kazao je on, da bi se malo potom pomirili.

- Imao sam neke devojke... Bilo je tu promašaja. Uvek imam lepe devojke pored sebe, ja sam kompleksaš. Okej, neke, pogreši čovek... (smeh) Sa Anđelom nedavno je bilo turbulentno, zanimljivo, jako emotivno, romantično, eto - jasan je bio Gastoz.

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