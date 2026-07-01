Ova energična baka, koja je osvojila milione pratilaca na TikToku i Instagramu, poznata je po svom humoru, aktivnom životu i viralnim snimcima koji ruše stereotipe o starosti.

Upozorenje zbog buke i “neprimerenih žurki”

U pismu uprave doma navodi se da su se drugi stanari žalili na buku tokom njenih okupljanja, kao i da je posluživanje alkohola predstavljalo potencijalni sigurnosni rizik.

Zbog toga je baka influenserka dobila opomenu da se ponašanje mora uskladiti sa pravilima ustanove.

Njena reakcija zapalila mreže

Umesto da se povuče, Grandma Droniak je na društvenim mrežama podelila video u kojem otvoreno poručuje da ne planira da odustane od druženja.

Njena poruka “želim da uživam u životu” brzo je postala viralna i izazvala lavinu komentara širom sveta.

“Plaćam dom – imam pravo na život?”

Dronijak je u jednoj objavi naglasila da mesečno plaća oko 12.000 dolara za boravak u domu i da smatra da ima pravo na društveni život i zabavu.

Ova izjava dodatno je podelila javnost – dok je jedni podržavaju, drugi smatraju da pravila moraju da važe za sve stanare.

Kompromis: zabave ostaju, ali bez alkohola

Nakon što je priča postala viralna, njen predstavnik je potvrdio da je postignut kompromis – druženja su i dalje dozvoljena, ali alkohol ne sme da se služi drugim stanarima.

Tako je sukob između bake influenserke i uprave doma dobio mirnije rešenje, ali tema i dalje izaziva brojne reakcije.

Baka koja ruši stereotipe o starosti

Ono što je Grandma Droniak izdvojilo jeste njen pristup životu – umesto povlačenja u tišinu, ona koristi društvene mreže, snima humoristične videe i okuplja ljude oko sebe.

Njena priča ponovo je otvorila pitanje: da li starost znači i kraj zabave – ili tek početak drugačijeg načina života?