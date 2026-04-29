Poznati koreograf i reditelj Miloš Paunović, poznat i kao bivši dečko pevačice Milice Todorović, nakon dužeg medijskog odsustva ponovo je viđen u javnosti.

Posle misterioznog povlačenja 2019. godine, usnimljen je na radnom zadatku, a njegov novi izgled iznenadio je mnoge.

Paunović je zabeležen dok je radio kao reditelj na snimanju novog spota pevača Bobana Rajovića.

Tokom organizacije na terenu bio je obučen u farmerke i košulju, davao instrukcije i neprestano komunicirao sa saradnicima.

Primetno je da je dosta osedeo, zbog čega ga mnogi na prvi pogled ne bi prepoznali, ali se suštinski nije mnogo promenio.

Sve vreme bio je vidno raspoložen i fokusiran na posao.

Tajna veza sa Milicom i povlačenje iz javnosti

Posetimo, njih dvoje bili su u dugogodišnjoj vezi o kojoj su mediji godinama brujali. Ipak, 2019. godine on je iznenada nestao iz javnosti i o njemu se dugo ništa nije znalo.

Javnost je svojevremeno bila u šoku jer je na početku veze sa Milicom još uvek bio u braku sa Andreom, nekadašnjom predstavnicom Crne Gore na Evroviziji.

Iako je pevačica pokušavala da sakrije vezu sa oženjenim muškarcem, paparaci su ih razotkrili i uhvatili kako se ljube.

Skandal je dobio dodatne razmere jer je Miloševa supruga u tom periodu bila trudna, te su njih dvoje dobili sina samo nekoliko meseci pre nego što je javnost saznala za njegovu aferu sa pevačicom.

"Živela sam u zabludi"

Nakon što je preljuba dospela u javnost, njegova tadašnja zakonita supruga odlučila je da se obrati medijima kako bi stala na put nagađanjima.

-Iako nisam planirala da se oglašavam povodom naslova u žutoj štampi u kojima je akter moj suprug, jer nikada nisam osećala potrebu da privatnim životom skrećem pažnju medija i publike na sebe, ovog puta, zbog velikog pritiska javnosti, odlučila sam da dam izjavu. Dakle, Miloš nije razveden, još uvek smo u braku. Angažovala sam advokata i razvešćemo se, na moju inicijativu. Nemamo troje dece, već jednog predivnog petomesečnog sina. Razdvojeni smo, ja sam sa bebom u Crnoj Gori - izjavila je tada.

Tom prilikom otkrila je i koliko ju je situacija povredila, s obzirom na to da je za prevaru saznala neposredno nakon rođenja deteta.

- Do samog rođenja našeg deteta, osećala sam se srećno i voljeno u vezi s Milošem, koja je trajala pet godina. Onda sam, u najosetljivijem trenutku svake žene, mesec dana nakon porođaja, saznala da sam jedan duži vremenski period, koji uključuje i devet meseci moje trudnoće, živela u zabludi. Nemam nameru da komentarišem postupke i izbore mog i dalje zakonitog supruga, jer, na kraju krajeva, on je ipak bio moj izbor, loš, ali isključivo moj izbor, kao i zbog činjenice da je on otac mog deteta - navela je ona, zaključivši da nema nameru da se povodom ovog slučaja više oglašava.

