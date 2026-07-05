Američka hip-hop umetnica i reperka Dorin Brodneks, poznatija pod umetničkim imenom Sparki Di, preminula je u julu u 61. godini.

Tužnu vest saopštila je njena porodica u objavi na društvenim mrežama.

Sparki Di bila je jedna od pionirki ženskog repa, a posebno se proslavila zahvaljujući svojim veštinama u rep obračunima.

Veliku pažnju privukla je 1984. godine kada je objavila pesmu "Sparky's Turn (Roxanne You're Through)", odgovor na hit "Roxanne's Revenge" tada četrnaestogodišnje reperke Roksan Šante. Pesma je za svega nekoliko dana prodata u više od 300.000 primeraka, a kasnije je dobila i zlatni tiraž.

Iako je ostvarila veliki uspeh na muzičkoj sceni, njen privatni život obeležila je dugogodišnja borba sa zavisnošću.

U jednom od ranijih intervjua otvoreno je govorila da je preživela porodično nasilje, da se borila sa narkoticima, kao i da je u jednom periodu života radila kao prostitutka.

Njena životna priča kasnije je poslužila kao inspiracija za pojedine delove Netfliksovog filma "Roxanne, Roxanne".

Nakon što je uspela da pobedi zavisnost, Sparki Di se okrenula veri i prihvatila hrišćanstvo. Napustila je sekularnu muziku i posvetila se gospel repu, a 2007. godine osvojila je nagradu Gospel Choice Award za pesmu "This Is for the Church".





Poslednjih godina života nastupala je izvodeći gospel hip-hop i govorila o veri, izlečenju i međuljudskim odnosima, ostavljajući snažan utisak na publiku.

Vest o njenoj smrti rastužila je brojne kolege i obožavaoce, koji su se od nje oprostili emotivnim porukama na društvenim mrežama.

"Počivaj u miru, Sparki Di. Bila si prava legenda. Tvoj glas, uticaj i nasleđe nastaviće da inspirišu generacije", "Moje iskreno saučešće njenoj porodici, prijateljima, obožavaocima i svima ostalima", "Upoznao sam je na aerodromu. Bila je stvarno sjajna osoba. Drago mi je što sam pogledao dokumentarac o njoj. Mnogo će nedostajati", glasile su neke od brojnih oproštajnih poruka.

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