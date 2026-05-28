Otvaranje bašte prestoničkog restorana "Dva jelena" ove večeri okupio je mnogobrojne pripadnike samog vrha srpske estrade.

Među prvima pristigle su Goca Lazarević, Katarina Ostojić Kaja, kao i Nenad Jovanović sa suprugom koja je pokupila brojne komplimente na račun atraktivnog izgleda.



Za kamere Alo pevač je otkrio da je uprkos mnogobrojnim nastupima i zahtevnom tempu života odlučio da potpuno isključi alkohol iz svoje rutine, jer ga, kako kaže, čini umornijim nego što jeste.

Iako nikada nije bio veliki uživalac žestokih pića, potpuno se okrenuo zdravom načinu života, a prokomentarisao je i kolegu Slobu Vasića koji je prethodne nedelje isključen sa leta za Cirih u alkoholisanom stanju i prijavljen na kliniku Laza Lazarević.



"Nikad nisam bio ta vrsta, nikad nisam mogao da pijem toliko. Meni su dve, tri čašice maksimum. To mi je plafon".

-Prestao sam da konzumiram alkohol pre nekoliko godina, sa mnom mi je lepo i kad nije lepo. Mislim da je preduslov za ispunjen život da ti u tvojoj koži bude lepo, gde god da sam. Uvek gledam da se lepo provedem gde god da sam. Nikada nisam mnogo pio, policija me pusti ne samo zato što me prepoznaju, već zato što retko kada napravikm neki prekršaj - bio je iskren pevač pred našim kamerama.

Nenad i Jovana već 16 godina uživaju u skladnom braku, iz kojeg imaju troje dece, a na ovom događaju pokazali su da su i dalje jedan od najstabilnijih parova na javnoj sceni.

Pevač je često na javnim događajima besprekorno stilizovan, ne skidajući osmeh sa lica dok je sve vreme držao suprugu za ruku.

Ipak, sve oči bile su uprte upravo u Jovanu, koja je izgledom ostavila bez daha prisutne. Zablistala je u haljini, koja je istakla njenu figuru, dok je kombinaciju upotpunilavidokim potpeticama.

Njena pojava izazvala je lavinu reakcija, a komplimenti na račun njenog izgleda samo su se nizali tokom cele večeri.