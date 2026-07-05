Podatke je objavila automatska detekcija Republičkog seizmološkog zavoda Srbije.

Prema dostupnim podacima, potres je registrovan u 17.03 časova, odnosno u 23.03 po lokalnom vremenu, na dubini od 11 kilometara. Epicentar se nalazio u blizini grada Maoksijan, u severozapadnom delu provincije Sečuan.

Za sada nema izveštaja o eventualnoj materijalnoj šteti niti o povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Sečuan se nalazi u seizmički veoma aktivnom području Kine, gde su zemljotresi različitog intenziteta relativno česta pojava.