Dok je izgovarala sudbonosno "da" NFL zvezdi Trevisu Kelsiju, pevačicu Tejlor Svift pogodila je i jedna tužna vest.

Na isti dan kada se udala, preminuo je njen nekadašnji profesor i dugogodišnji telohranitelj Kirk Švabe, koji je izgubio bitku sa rakom bubrega u 69. godini.

Kako prenose strani mediji, Švabe je preminuo 3. jula, istog dana kada su Tejlor Svift i Trevis Kelsi organizovali privatno venčanje u njujorškom Medison Skver Gardenu.

Pre nego što je postao profesor, Kirk Švabe radio je kao policajac u Čikagu. Od 2004. do 2006. godine predavao je predmet iz oblasti krivičnog prava u srednjoj školi Henderson u Nešvilu, gde je među učenicima bila i mlada Tejlor Svift.

Kada je njena muzička karijera 2009. godine počela vrtoglavo da napreduje, na molbu njene porodice napustio je posao profesora kako bi postao njen telohranitelj.

Koliko joj je značio govori i činjenica da mu je Tejlor odala počast u romantičnoj komediji "Valentinovo", reditelja Gerija Maršala, u kojoj je lik profesora nazvala gospodin Švabe.

U svom poslednjem intervjuu, koji je dao neposredno pre venčanja pevačice, prisetio se razgovora koji je vodio sa tada veoma mladom Tejlor.

- Rekao sam joj: "Ti si superzvezda. Ovo više nije igra. Ti si uspela." Sve ide naviše i naviše, a za tebe je nebo granica - ispričao je Švabe.

Ipak, priznao je da je posao telohranitelja nosio ogroman pritisak.

- Ako se bilo šta dogodi, ja sam odgovoran. Imamo četiri ili pet stotina ljudi oko nas i dodatno obezbeđenje, ali mnoge od tih ljudi nisam poznavao niti sam znao kakve su njihove kvalifikacije - rekao je.

Posle nekoliko godina odlučio je da napusti posao jer je, kako je objasnio, potpuno izgoreo od iscrpljenosti, ali je do kraja života ostao u odličnim odnosima sa pevačicom.

Njegova porodica istakla je da je bio izuzetno ponosan na sve što je Tejlor postigla i da je bio srećan zbog njenog braka sa Trevisom Kelsijem.

- Prema Tejlor se ophodio kao prema svojim ćerkama - rekla je njegova supruga Džejn Švabe.

Njihova ćerka Sara Švabe dodala je:

- Moj otac je imao neverovatnu sposobnost da učini da se ljudi osećaju viđeno, cenjeno i zaštićeno. Bilo da ste član porodice, njegov učenik ili neko poput Tejlor, do koje ga je život doveo, iskreno je brinuo o ljudima. To je nasleđe koje ostavlja iza sebe.

Švabe je u poslednjem intervjuu rekao i da veruje kako je njegova bivša učenica napravila pravi izbor kada je reč o životnom partneru.

- Verujem Tejlorinoj proceni. Ona zna šta je najbolje za nju - poručio je.

Venčanje o kojem bruji svet

Tejlor Svift i Trevis Kelsi venčali su se pred oko 1.000 zvanica u spektakularnoj ceremoniji održanoj u Medison Skver Gardenu u Njujorku.

Tačno u 19.30 časova na ekranima čuvene dvorane zasvetlela je poruka "JUST T MARRIED!", romantična igra reči koja se odnosi na početna slova njihovih imena.

Prostor je bio potpuno transformisan u bajkoviti vrt sa breskvastim i belim dekoracijama, cvećem i raskošnim zelenilom, zbog čega mnogi gosti nisu mogli da prepoznaju čuvenu sportsku dvoranu.

Generalni direktor kompanije AMC Entertainment, Adam Aron, opisao je prostor kao "tajnu baštu", navodeći da su podovi, zidovi i plafoni bili prekriveni tkaninama u belim i breskvastim tonovima, dok su svuda bile postavljene fotografije mladenaca od detinjstva do tinejdžerskih dana.

Ceremoniju je opisao kao izuzetno emotivnu, navodeći da su mladenci govorili o tome kako su se upoznali, zašto žele da provedu život zajedno i kako spajanjem svojih porodica započinju novo životno poglavlje.

Oboje su nosili kreacije modne kuće Kristijan Dior, a Tejlor nije imala deveruše. Njenu ulogu najveće podrške imao je brat Ostin Svift, dok je Trevisov brat Džejson Kelsi bio kum.

Ceremoniju su dodatno ulepšale Džejsonove ćerke, koje su bacale latice cveća dok je Tejlor prilazila oltaru uz gudački kvartet koji je izvodio jednu od njenih pesama.

Na svadbi su se našle brojne svetske zvezde, među kojima Selena Gomez, Džidži Hadid, Lina Danam, Dakota Džonson, Stiven Spilberg, Bijonse, Džej Zi, Bred Pit, Ed Širan, Dua Lipa, Hju Grant, Grejam Norton, Džesika Alba, Tom Brejdi, Kris Rok, Zoi Kravic, Itan Hok, Neli, Endru Skot, Ajs Spajs i mnogi drugi.

Pažnju je privuklo i prisustvo manekenke Karli Klos, nekadašnje bliske prijateljice Tejlor Svift, što je podstaklo nagađanja da su njih dve zakopale ratne sekire posle višegodišnjeg zahlađenja odnosa.

Sa druge strane, među gostima nije bilo glumice Blejk Lajvli, sa kojom je Tejlor, prema pisanju stranih medija, navodno prekinula prijateljstvo zbog njenog učešća u pravnom sporu sa glumcem Džastinom Baldonijem.

BONUS VIDEO: