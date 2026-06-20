Poznati novosadski muzičar, gitarista, pesnik i jedan od osnivača benda "Apsolutno Romantično", Petar Alvirović, vodi najtežu životnu bitku.

On se oglasio na društvenim mrežama i u potresnoj poruci zamolio ljude dobre volje da mu pomognu u borbi protiv teške bolesti.

Alvirović se trenutno nalazi u Istanbulu, gde prima hitne terapije zbog agresivnog oblika karcinoma koji se proširio na celo telo.

Kako je naveo, troškovi lečenja iznose čak 117.000 evra, što njegova porodica nije u mogućnosti sama da obezbedi.

- Rak mi se proširio na celo telo i bukvalno mi grize kosti, a moj život i svaki sledeći dan sada zavise od ogromnih 117.000 evra koje moja porodica nikada ne može sama da sakupi dok ja u Istanbulu primam hitne terapije.

- Prvo su mi zbog raka izvadili bubreg, pa je prešao na pluća, a sada se vratio još gori i rasejao se svuda po telu. Ja sam Petar Alvirović, osnivač benda "Apsolutno Romantično", čovek koji je svirao sa Balaševicem, Bajagom i godinama svojom gitarom i pesmom pomagao drugima, organizujući bezbroj humanitarnih koncerata da sakupi novac za lečenje bolesnih ljudi.

Molim vas, vratite mi onu dobrotu koju sam godinama delio sa vama, donirajte odmah i pomozite mi da preživim - napisao je u objavi.

Tokom više od tri decenije duge karijere, Petar je ostavio značajan trag na domaćoj muzičkoj sceni. Sarađivao je sa velikim imenima među kojima su bili Đorđe Balašević i Momčilo Bajagić Bajaga, a prepoznatljiv je i po svom humanitarnom radu - organizovao je brojne koncerte i akcije kako bi prikupio novac za lečenje drugih.

Sa bratom Zoranom "Kinom" Alvirovićem osnovao je bend "Apsolutno Romantično" 1999. godine, nakon što su prethodno nastupali u grupi "Garavi Sokak".

U trenucima kada prolazi kroz najteži period života, muzičar apeluje na sve koji su u mogućnosti da mu pomognu da nastavi borbu sa bolešću.

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