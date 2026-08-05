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Toplotni talas nastavlja da prži Srbiju! RHMZ upozorava na opasnost zbog pakla koji tek sledi
Temperature će narednih dana dostići i 40 stepeni, a meteorolozi upozoravaju na povećan rizik od toplotnog udara, požara i problema u saobraćaju. Posebno su ugroženi deca, stariji, trudnice i hronični bolesnici.
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U Srbiji će u sredu, 5. avgusta biti sunčano i veoma toplo vreme, uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar i temperature koje će na jugozapadu i jugoistoku Srbije biti od 12 do 40 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.
U Beogradu će biti veoma toplo i sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom do 38 stepeni.
U petak i za vikend se očekuje manji pad temperature i u većini mesta biće do 36 stepeni, a od nedelje se očekuje postepeno toplije vreme.
RHMZ upozorava da će toplotni talas u Srbiji najizraženiji biti u sredu i u četvrtak sa temperaturama do 40 stepeni, kao i da se u Vojvodini i Beogradu očekuju tropske noći.
Podseća se da dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva, a da se najveći rizici odnose na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva - deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom.
Biometeorološka prognoza
Dugotrajan period visokih temperatura, uz isušivanje vegetacije i zemljišta, značajno povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom, navodi RHMZ i dodaje da su posebno ugroženi šumski kompleksi, poljoprivredne površine, nisko rastinje i zapušteno zemljište jer u takvim uslovima požari mogu da se brzo šire.
Takođe dugotrajan toplotni talas značajno opterećuje elektroenergetski sistem usled povećane potrošnje električne energije za rashlađivanje, dok se istovremeno povećavaju zahtevi za vodosnabdevanjem.
Visoke temperature mogu da dovedu do deformacije i omekšavanja asfaltnih kolovoza, povećavaju rizik od pregrevanja motora i pucanja pneumatika, kao i verovatnoću saobraćajnih nezgoda usled smanjene koncentracije učesnika u saobraćaju, dok se u železničkom saobraćaju povećava rizik od deformacije šina usled ekstremnog zagrevanja čelika.
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