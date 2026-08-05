Srpski fudbalski reprezentativac i fudbaler Sevilje, Nemanja Gudelj, objavio je pre dve godine na svom Instagram nalogu snimak koji je izazvao veliku pažnju javnosti i oprečne reakcije na društvenim mrežama. 

Na snimku prikazan je kontroverzni izvođač Dragomir Despić Desingerica tokom jednog od nastupa, dok izvodi potez koji je u više navrata naišao na oštre osude dela javnosti — pljuvanje u usta devojci iz publike.

Desingerica

Ono što je posebno privuklo pažnju jeste spoj takvog prizora i verske poruke koju je Gudelj dodao uz objavu.

Srpski fudbaler je preko video-snimka podelio stihove molitve.

Nemanja Gudelj

"Hvala ti Gospode što me svakoga jutra budiš, što ti zbog grehova mojih strpljenja sa mnom ne gubiš. Hvala ti Gospode što ti grehe opraštaš moje, u slavu tvoju spase moja duša ti poje."

Reakcija Desingerice na sve

Nakon što je snimak sa molitvom odjeknuo, oglasio se i sam Desingerica, te je komentarisao Gudeljov potez.

"Drago mi je da zajedno sa tim dečkom pomažem ljudima da budu verujući i okrenuti Gospodu."

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