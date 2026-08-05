Srpski fudbalski reprezentativac i fudbaler Sevilje, Nemanja Gudelj, objavio je pre dve godine na svom Instagram nalogu snimak koji je izazvao veliku pažnju javnosti i oprečne reakcije na društvenim mrežama.

Na snimku prikazan je kontroverzni izvođač Dragomir Despić Desingerica tokom jednog od nastupa, dok izvodi potez koji je u više navrata naišao na oštre osude dela javnosti — pljuvanje u usta devojci iz publike.

Ono što je posebno privuklo pažnju jeste spoj takvog prizora i verske poruke koju je Gudelj dodao uz objavu.

Srpski fudbaler je preko video-snimka podelio stihove molitve.

"Hvala ti Gospode što me svakoga jutra budiš, što ti zbog grehova mojih strpljenja sa mnom ne gubiš. Hvala ti Gospode što ti grehe opraštaš moje, u slavu tvoju spase moja duša ti poje."

Reakcija Desingerice na sve

Nakon što je snimak sa molitvom odjeknuo, oglasio se i sam Desingerica, te je komentarisao Gudeljov potez.

"Drago mi je da zajedno sa tim dečkom pomažem ljudima da budu verujući i okrenuti Gospodu."

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