"Samo zahvaljujući Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina je i dalje vojno neutralna. Samo zahvaljujući Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina nije priznala nezavisnost Kosova. Inače bi jedva dočekali i u Sarajevu i u Mostaru, da to urade", rekao je Vučić za TV Pink, uoči održavanja centralne ceremonije obeležavanja Dana sećanja na sve stradale i prognane u oružanoj operaciji "Oluja" u Mrkonjić Gradu.

On je ocenio da je velikim silama problem uvek kroz istoriju predstavljala samostalna i nezavisna Srbija, kao i da danas nije mnogo drugačije.

Vučić je naveo da je Republika Srpska zadržala svaku vrstu bliskosti sa Srbijom i dodao da je na tome Srbija veoma zahvalna Srpskoj kao entitetu, ali pre svega narodu i građanima Republike Srpske.

Dodao je i da je obaveza Srbije da vodi brigu u svom narodu u Srpskoj.

"Poslednjeg dana napadali su ljude iz Republike Srpske. Tobože, oni su krivi za nečije izborne pobede ili poraze, ili za šta god. To je taj treći nivo napada na Srbiju koji uvek mora da dolazi iz samog Beograda, iz epicentra. Prvo to oni urade tačkasto, po različitim delovima otadžbine daleko od Beograda, a onda, naravno, sve to mora da se dogodi u Beogradu.

I to rade iz dva ugla: jedan je onaj otvoreni antisrpski, gde imate sve one poređane, od Ješića, Zeleno-levog fronta, Studentske liste, i tako dalje. Oni to rade otvoreno. Oni otvoreno mrze Republiku Srpsku, oni otvoreno mrze svaku vrstu ujedinjavanja, duhovnog, kako god hoćete, našeg naroda", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, drugi, opasniji deo ljudi koji napadaju Srbiju, su uvek služili najviše, posebno u ključnim trenucima naše istorije, onima koji bi da ruše Srbiju.

"To su lažni salonski nacionalisti, kojima nikad niste bili dovoljno Srbin, iako mnogo vole da dobijaju velike državne plate, iako mnogo vole da lepo žive", rekao je Vučić.

On je naveo i da se nada da su građani mesta u Republici Srpskoj i Federaciji BiH koje je proteklih dana posetio videli posvećenost i želju Srbije da pomogne i pokaže brigu o svom narodu.

"Nadam se da su ljudi videli našu posvećenost, želju da pomognemo, želju da pokažemo brigu o svom narodu. Posećivao sam mesta koja gotovo nikada ljudi iz Srbije nisu posećivali. Kad kažem 'ljudi iz Srbije', mislim na one koji su na vlasti; neka sam posećivao i po treći, četvrti put. Mislim da su strateški veoma važna za nas, poput Drvara i još nekih, i nastaviću to da radim", rekao je Vučić.