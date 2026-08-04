Nakon što se u medijima danima spekulisalo o njenom odnosu i navodnoj romansi sa rođenim bratom pevačice Anđele Ignjatović Breskvice, rijaliti zvezda Slađa Lazić Poršelina rešila je da prekine ćutanje. Gostujući u emisiji "Modna policija", Slađa se dotakla ove teme, pa bez dlake na jeziku otkrila u kakvim je zapravo odnosima sa Breskvicinim bratom.

Dok je za Anđelin izgled i modni odabir imala samo reči hvale, Poršelina je iskoristila priliku da žešće potkače njenog brata sa kojim je imala ozbiljnu svađu, ali i da progovori o njenim porodičnim odnosima.

- Breskvica mi je prelepa, prezgodna, miriše mi preko ekrana i prelepo peva. Ovo je ta skupa priča o kojoj uvek pričam, Louis Vuitton torbica, Fendi sandale, sve je uklopljeno i štikla je uvek tu. Ona solo kida, a dok je bila u paketu sa Vojažom, trebala je odavno da ode sama jer Vojaž nema nikakav X faktor. Bili smo jednom na njegovom nastupu, bukvalno sam otišla dva sata ranije jer dečko nema energiju, nema ništa" - počela je Slađa, pa odmah prešla na pevačicinog brata:

- Ipak, sa njenim bratom sam imala ogromnu svađu i peh. Ne može neko ko je bez dinara da bude u bilo kakvoj priči sa Slađom Poršelinom! On nema para ni za taksi do kuće, a kamoli da plati račun za kiselu vodu, a o šampanjcu i Don Perinjonu da i ne govorim. Oni uopšte ne komuniciraju, Breskvica je digla ruke od njega jer neće da mu bude majka niti da mu daje novac, pošto je on problematičan. Anđeli za ovaj stajling dajem devetku (9), samo zato što moram lepo da podelim ocene i čuvam desetku za Karleušu - izjavila je Poršelina, a na vrhu teksta pogledajte emisiju i koga je još sve komentarisala.