Bivši rijaliti učesnik i pevač Marko Petrušević Petrući objavio je preteću poruku koju je dobio od Kristijana Golubovića, te je jasno stavio do znanja da se njega ne plaši.

Naime, u opisu se vidi i sadržina poruke koju mu je uputio.

- Tebi ću posebno pi***i u usta - napisao mu je Kristijan.

Petrući mu je odgovorio glasovnom porukom, što se može videti na printskrinu koji je objavio na storiju.

- Kristijan mi je poslao poruku, nisam znao da će da mi odgovori, da sam mu toliko bitan - odgovorio je Petrući.

Kristina ga prijavila za nasilje

Podsetimo, Kristina Spalević je otišla u policijsku stanicu, kako bi prijavila bivšeg partnera Kristijana Golubovića nakon što je u javnosti isplivao njihov privatni snimak.

Na društvenim mrežama počeo je da kruži i snimak sa "bejbi kamere" na kojoj njih dvoje imaju intimni odnos, što je nju mnogo povredilo, te je preduzela sve moguće mere zaštite.

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