Predsednik Vučić izjavio je u Mrkonjić Gradu, na centralnoj ceremoniji obeležavanje hrvatsko-muslimanskog pogroma nad Srbima Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine, da je mnogo toga izmenjeno u poslednjih 12 godina, od ćutanja o stradanju Srba do suprotstavljanja narativu koji je postojao - nemojte da se zamerate.

"Ubijali su nam ljude, ne po prvi put. I ma koliko ljudi da nam ubijaju, ma koliko žrtava da imamo, uvek smo mi krivi. Proteraju nam 250. 000 ljudi brutalnom kampanjom, kupovinom i agenturnim delovanjem, i u Srbiji i u srpskoj Crnoj Gori, svuda, na svaki način. Pokušali su da nas ubede da smo mi za to krivi. Mi Srbi smo za to odgovorni. Ne oni koji su ih pobili, ne oni koji su ih proterali, već baš mi", rekao je Vučić i dodao da su mnogi od nas to prihvatali i učestvovali u tom pogromu nad istinom.

U tom kontekstu je pomenuo, kako je rekao, lažne priče kako je sve "dogovoreno" i raznih teorija zavere u kojima uvek morate da pronađete krivca u Beogradu, umesto da ga tražite među zlikovcima koji su namerno ugasili oči dečaka Siniše koji je stradao u izbegličkoj koloni.

"I to je naša sudbina bila posle Prvog svetskog rata, 29 odsto od ukupnog stanovništva Srbije je izgubila u Prvom svetskom ratu. Pomogla da oni koji su bili na strani okupatora pređu na pobedničku stranu, i Hrvatima i Slovencima. Nikada ni hvala nisu rekli, već je to u stvari za njih bila okupacija", rekao je Vučić.

On je dodao da su nas u Drugom svetskom ratu ubijali nemilice, netremice, sa neverovatnom beskrupuloznošću i bestijalnošću, onako kako to ni nemački nacisti nisu radili svim svojim neprijateljima.

"Nekako se zaboravilo, i nigde ni u jednom udžbeniku nismo mogli da pročitamo da od svih velikih gradova i glavnih gradova bivše Jugoslavije nijedan drugi nije bio bombardovan i napadnut s početka. Samo jedan, naš Beograd. U Zagrebu su nacističke tenkove cvećem dočekivali. Sve je zaboravljeno, i niko o tome nije smeo da govori", ukazao je Vučić.

Potom je istakao da su se rodila nova pokoljenja, i nova generacija Srba koja ih se više ne plaši i koja se ne stidi da kaže istinu.

"Generacija ljudi koji se ne plaše da pretrpe najteže moguće udarce, najžešće moguće kampanje laži, neistina i svega drugog, ali koje neće da zaborave i žrtvuju oči Siniše Dobrića, one anđeoske koje ste mogli da vidite da bi dobili neki aplauz u Zagrebu, Sarajevu, Podgorici ili bilo gde drugo", rekao je Vučić.

On je naveo i da se večeras obraća poslednji put kao predsednik Republike Srbije.

"Da li ću ikada više, ne znam, ali želim nekoliko važnih stvari da izgovorim, meni važnih, možda će i vama biti bar neka od tih stvari važna. Mi smo u prethodnih 12 godina mnogo toga izmenili: od ćutanja, o stradanju Srba, o tome da nam je bilo najvažnije da se dopadnemo nekima time što bismo govorili da kad ustanemo u pola 11, prvo slušamo Severinu. Za nas je bilo važnije da slušamo i gluvo Glamočko kolo i krajišku pesmu, i da ne zaboravimo stradanje našeg krajiškog naroda, i u Lici i u Baniji i Kordunu, Dalmaciji, svuda i na svim mestima. I time se i danas ponosimo", rekao je Vučić.

Dodao je da smo za to vreme uspeli da se suprotstavimo narativu koji je već postojao: "Nemojte da se zamerate".

"Kao što su nam posle Drugog svetskog rata govorili: "Nemojte da pričate o Jasenovcu". Meni su sada, pre nekoliko godina, kao predsedniku Srbije, zabranili da odem u Jasenovac. Znaju da je moja porodica žrtva ustaškog terora. I baš ih je bilo briga. I ne brinem za to, znao sam ja da su oni beskrupulozni, znao sam da njihovoj bestijalnosti kraja nema. Ali nisam se nadao da će to u tišini da prođe u Evropi, u svetu, i da će svi da se prave blesavi i da ćute na to", rekao je Vučić.

Kako je rekao, i svi ćute.

"Ja sam danas uzeo statistiku: u poslednjih 40 dana, tačno imate 100 tekstova u medijima u Zagrebu. 40 dana, 100 tekstova. Ima simbolike o tome kako je Jasenovac mit, kako je to izmišljotina, kako su brojevi preterani, a kako u stvari takvih zločina nije ni bilo, jer je to bio samo radni logor. I nije sve počelo olujom", rekao je Vučić.

Nikada više nigde neće biti Oluje, Srbija dovoljna snažna da zaštiti svoj narod

Predsednik je poručio da Srbija nikada više i nigde neće dozvoliti da se ponovi "Oluja" i da je zemlja dovoljno snažna da zaštiti svoj narod.

Vučić je ukazao da nije sve stradanje na ovim prostorima počelo "Olujom" i podseto da se Srbija od strane Hrvata optužuje da je bila agresor i da su Srbi agresori.

"Pa nisu Srbi rasturali zajedničku državu koja se tada nazivala Jugoslavija. To je bila jedina međunarodno priznata tvorevina, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Vi ste krenuli u rušenje međunarodno pravno priznatog subjekta. Vi ste izazivali te sukobe, a ne mi Srbi. A Srbi su samo želeli da sačuvaju tu i takvu državu i da ostanu na svojim ognjištima, i ništa više od toga", rekao je Vučić.

On je upitao okupljene da li su ikada videli nekoga iz Zagreba da je položio cvet na bilo koji spomenik srpskim žrtvama.

"Oni se nama rugaju, noseći na Jasenovački cvet vence sa hrvatskom zastavom. Rugaju nam se. Nisu tamo stradali Hrvati. Da, bilo je izuzetaka. Tamo su stradali Srbi, pre svega, pa Jevreji i Romi. Kad je počeo sukob u Hrvatskoj, prvo su nam očistili gradove, urbane sredine, pobili ljude od Zagreba, Rijeke, Zadra, Osijeka, svi su imali svoju 'kristalnu noć'. Počistili gradove od stvarne i prave srpske elite. Držali nam pridike kako je Medaković zlikovac i zločinac. Usvojili svoju kvazi elitu, baš kao što su uradili i u Drugom svetskom ratu, kada su imali Sava Besarovića, generala Uzelca i mnoge druge na svojoj strani", rekao je Vučić.

Dodao je da su Hrvati napali RSK sa svih strana, zajedno sa američkom i evropskom logističkom, političkom, ekonomskom i svakom drugom podrškom.

"I onda su nas još ubeđivali kako su naši ljudi, kako je naš Siniša Dobrić od 12 godina kukavica, pa je otišao na traktoru, a oni veliki junaci -ceo svet protiv malog krajiškog naroda. A Srbija? Srbija slaba. I pošto govorim poslednji put kao predsednik Republike, izvinite, Nevenka (Dobrić), u ime svih građana Srbije, u ime svih Srba iz Srbije, što je Srbija bila slaba, što je ćutala, što vas je krila, što je ćutala o zločinima, što vam nije dala da dođete u Beograd, što vas je sklanjala sa autoputeva, oprostite nam. A mi sebi nećemo oprostiti vaše suze i oči Siniše Dobrića", rekao je Vučić.

Kazao je okupljenima da nemaju nikakvu sumnu da je državno rukovodstvo Srbije u proteklo vreme ekonomski, politički i vojno snažila zemlju, jer bi nas, kako kaže, pregazili do sada - i Srpsku i Srbiju.

"Nikada više i to vam ponavljam i večeras, nećemo dozvoliti (Oluju). A znam da to govorim u veoma teškom, ozbiljnom trenutku. I govorim vam kao ne lak, već odgovoran i veoma ozbiljan čovek, čovek koji je najduže na vlasti u Srbiji. Nijedan predsednik, niko ko je izabran na demokratski način, nije duže bio na vlasti. Garantujem vam da više nigde, ni u Republici Srpskoj, niti na bilo kojem delu teritorije Srbije, neće biti nikakve Oluje, pogroma i stradanja srpskog naroda", poručio je Vučić.

Dodao je da je Srbija dovoljno snažna i da će sačuvati i zaštititi svoj narod i da neće čekati da to uradi, da se neće sklanjati, i tražiti izgovor da ostavi svoj narod na cedilu.

"Nije zameriti narodu u Srbiji u tom trenutku (1995); Srbija je bila ekonomski razbijena, politički slaba. I da vas podsetim, nismo bili ni dovoljno pristojni, ni dovoljno disciplinovani da vodimo računa o sebi. Rukovodstvo Srbije je uvodilo blokade i sankcije za rukovodstvo Republike Srpske. Rukovodstvo Republike Srpske je, nažalost, politički odgovaralo na to; krenule su uvrede s jedne i s druge strane. I umesto kao braća i sestre, kao isti rod, da budemo na istoj strani, neretko smo bili suprotstavljeniji jedni drugima, a naši neprijatelji su samo to čekali. I prvu priliku koju su dočekali iskoristili su da nam napadnu, da unište i Republiku Srpsku Krajinu i pokušali da u potpunosti unište Republiku Srpsku", rekao je Vučić.

Govoreći o Srbiji i Srpskoj, naveo je da ne možemo da menjamo granice, ali uvek možemo da budemo jedni uz druge i da nikada ne učinimo ništa jedni protiv drugih.

"Danas mi je jedan domaćin rekao u Jezeru - 'Aleksandre, nikada ti nećeš moći da shvatiš koliko mi odavde volimo našu Srbiju. Volimo je više nego mnogi od vas koji iz Srbije dolazite' A ja, dragi prijatelji, hoću ovde, u junačkom gradu Petra Mrkonjića, da vam se zahvalim za sve što ste uradili za našu Srbiju. Sve što je Republika Srpska uvek činila za Srbiju. Hvala, predsedniče Dodik, hvala vašem rukovodstvu. Hvala svima vama koji ste uvek bili uz srpski narod. Hoću, poslednji put govorim kao predsednik, da vam se naklonim i da kažem: hvala Republici Srpskoj. I da vam kažem: ni vi ne verujete koliko vas volim, koliko volim Republiku Srpsku i koliko narod u Srbiji voli Republiku Srpsku", poručio je Vučić okupljenima.

Naglasio je da će dokle god bude u mogućnosti, boriti za jačanje i snaženje Srbije, kao i da Srbija nikada neće dozvoliti da umre sećanje na stradale u Oluji, poput Siniše Dobrića i na mnoge druge.

"Okupljaćemo se svake godine, a u međuvremenu radićemo vredno, radićemo marljivo da snažimo našu ekonomiju i da budemo sve jači, i Srbija i Srpska.. Srbija je danas najjača u svojoj istoriji, u svakom smislu. I nedovoljno jaka.

Moraće da bude još mnogo snažnija i mnogo jača. Za to ste potrebni vi. Za to nam je potrebna ujedinjena snaga. Mi smo jedan, kao što reče naš patrijarh Porfirije, jedan, jedinstveni narod. Možete da postavljate barijere koliko hoćete. Uvek ćemo da nosimo isto ime i prezime, iste slave da slavimo, i uvek ćemo da se volimo. I niko to neće moći da spreči", kazao je Vučić.

On je zahvalio okupljenima što ne zaboravljaju krajiške žrtve i poručio da Srbi nikada više neće dozvoliti da stradaju deca poput Siniše Dobrića.

"To je naša zakletva, to je naše obećanje. Završavam time što ću da ponovim: Oluje protiv srpskog naroda i pogroma srpskog naroda više nikada neće biti, ma ko bio na drugoj strani", zaključio je Vučić.

On je zapitao okupljene da li su čuli čuvenu Tuđmanovu rečenicu "da Srbi praktično nestanu".

"To nam je govorio i Ante Pavelić i Maks Luburić, i svi su to želeli. I mnogo, mnogo, mnogo ste Srba pobili, mnogo, mnogo, mnogo ste Srba proterali. I evo nas opet, ovde, u tom Mrkonjiću koji ste spalili. Okupili smo se, diže se srpski narod, dolaze nova pokoljenja, i nikada vam više neće dozvoliti da ih gazite kao što ste to u prošlosti radili", naglasio je Vučić.

Kako je rekao, nema kakvim se trikovima nisu služili, a posebno je naglasio sintagmu "hrvatski Srbin", "bosanski Srbin", "kosovski Srbin".

"A nikada niste izgovorili, dragi prijatelji, 'srpski Hrvat'. Nikada. Nikada to niste ni čuli. Jer mi nismo prevaranti, mi smo poštovali druge narode. Ako si Hrvat, ti si Hrvat; ako si Bošnjak, ti si Bošnjak. Nikada nisu mogli da podnesu Srbe. Oni nisu pravili geografsku odrednicu, nego su govorili, koristili prisvojne prideve, i uvek je bilo "hrvatski Srbin". Nismo mi ni hrvatski, ni bosanski, ni srbijanski; mi smo samo Srbi, istom narodu pripadamo, uvek ćemo da pripadamo. I nemojte da nas delite, nemojte da nam izmišljate imena, da ne bismo počeli mi vama da izmišljamo imena", rekao je Vučić.

Dodao je da on nije "Srbijanac" iako je rođen u Beogradu i Srbiji, kao i da nikad ne zovu Sulejmana Ugljanina "Srbijanac", jer je on Bošnjak, nije Srbijanac.

"Ima da nas zovete Srbi, inače ćemo i mi vas da zovemo onako kako mi budemo hteli. Ima da nas poštujete, da nas zovete Srbima, jer mi istom rodu pripadamo, i nikakve razlike nema između Srbina iz Mrkonjića, Srbina iz Pirota, Kosovske Mitrovice, Nikšića, Beograda ili bilo kojeg drugog grada", naglasio je Vučić.

Dodao je da, ako ne budu promenili svoje ponašanje, Srbija će da promeni svoje ponašanje.

"Pa ćete da vidite kako će to da izgleda. Pa da vidite kako izgleda kada mi vama budemo nadevali imena i nadimke. Naravno, uvek su to prihvatali i brojni Srbi. Uvek je među nama Srbima bilo slugu i okupatora, slugu raznih agentura, onih koji su na različite načine želeli slom Srbije. Oduvek", rekao je Vućić.

Za nas najvažnije očuvanje mira i stabilnosti, jer napredujemo brže od drugih

Vučić je rekao da je za Srbiju i Srbe, u ovom trenutku, najvažnije očuvanje mira i stabilnosti i disciplinovano poštovanje minimalnih nacionalnih ciljeva i interesa.

"Brže napredujemo od ostalih, brže nam napreduje ekonomija, brže rastemo industrijski, brže rastemo u svakom smislu. Ne zaboravite, čak i u vojnom smislu, a nadamo se da nikada nećemo koristiti vojsku u odbrambene svrhe, i u tom smislu najbrže rastemo", rekao je Vučić na centralnom komemorativnom skupu u Mrkonjić Gradu povodom Dana sećanja na stradale u hrvatskoj vojnoj akciji "Oluja".

Istakao je da vreme i mir rade za druge, ali da je na nekoliko mesta čuo da čekaju drugo poluvreme.

"Mi ih molimo da ne čekaju drugo poluvreme. Mi ih molimo da to ne rade, jer mi sa njima želimo mir, želimo dobre odnose. Ali kao što sam vam rekao, srpski narod je najstradalniji narod, ubedljivo najstradalniji narod u 20. veku. Mi više nemamo pravo da trpimo ni pogrome, ni genocid, ni zločine, niti bilo šta drugo. Ne možemo, izgubićemo narod, a valjda smo i iz svih svojih grešaka ponešto naučili", naglasio je Vučić.

Ono što je takođe važno, istakao je, moramo da budemo disciplinovani u poštovanju minimalnih nacionalnih ciljeva i interesa.

"Demokratija je važna, najbolji oblik političkog režima, bolji još nije izmišljen. Ali mi Srbi moramo da znamo šta su nam elementarni ciljevi i da se oko toga držimo", smatra Vučić.

Rekao je da je Milorad Dodik bio protiv njega u kampanji pre 14 godina, ali da mu je posle godinu dana rekao da je zadovoljan njime, jer, ako ništa drugo, više vodi računa o srpskim interesima nego oni pre njega.

"Postali smo prijatelji, ali nismo se uvek slagali u svemu. Jeste li primetili, ljudi, da u 14 godina nijednom se nije dogodilo da je bilo koji predstavnik državnog organa Srbije ili Republike Srpske bilo šta loše izgovorio o predstavniku ili o državi Srbiji, ili predstavniku državnog organa Srbije, i obrnuto? Nikada se u 14 godina to nije dogodilo", naveo je Vučić.

Dodao je da su umeli da budu disciplinovani, da budu ozbiljni, da budu odgovorni prema svom narodu, ali da to ne znači da se ponekad nisu sporečkali.

"I to je najbolji mogući odnos koji mora da postoji", konstatovao je Vučić.

Zahvalio je Srpskoj pravoslavnoj crkvi što čuva našu crkvu, jer je, kako je rekao, nije lako sačuvati.

"Zato što i u crkvi smo mi imali ideje koje su opake i opasne. Reč je o takozvanim policentričnim idejama, o federalizovanju i konfederalizovanju naše crkve, a sada u poslednje vreme čujete, gle čuda, od istaknutih srpskih nacionalista ideje o policentričnom srpstvu. To je smrt srpskog naroda, to je smrt srpske crkve", ocenio je Vučić.

On je rekao da, kada su pokušali da prave pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, naše vladike i patrijarh Irinej su na vreme osetili o čemu se radi.

"Da su to uspeli, nikada nam više srpska crkva ne bi bila ono što je danas i ono što će uvek biti. Srpska crkva je ista ovde u Mrkonjiću, ista u Pirotu, ista u Sidneju, ista u Skoplju, ista u Frankfurtu, u Melburnu i na svakom drugom mestu na svetu", naglasio je Vučić.

Tako Srbi, kako je rekao, moraju da znaju šta su im vitalni nacionalni interesi, a ne da neko nalazi Lajbnicov "dovoljan razlog" i opravdanje za svoje antisrpsko ponašanje u tome što će da vam kaže čuvenu rečenicu koju ste bezbroj puta čuli: "Naši interesi su specifični".

"Ma nemoj, baš su tvoji interesi specifični. Ti si važniji i od Beograda i od Banjaluke, pa su tvoji interesi specifični", naveo je Vučić.

Kako je rekao, postoje dve grupe Srba koji su uvek radili protiv vitalnih srpskih interesa.

"Jedna grupa je otvoreno uvek protiv svega srpskog. Uvek su u Srbiji protiv Republike Srpske, kao i u Srpskoj protiv Srbije, imate takvih oko 20 odsto. Ali oni su svima nama jasni: uvek su radili za nekog drugog, nikada nisu voleli srpski narod, i sve smo to razumeli", ocenio je Vučić.

On je naveo da je druga grupa, kako je rekao, mnogo opasnija i dolazi sa lažnih patriotskih pozicija i drži pridike o "policentričnom srpstvu".

Vučić je rekao da to policentrično srpstvo znači da Podgoricu suprostavljate Beogradu i Banjaluci, Trebinje Banjaluci i Beogradu, a Novi Sad Beogradu.

"To vam je policentrično srpstvo. To je rastakanje i razaranje i Srbije i Republike Srpske, i nećemo vam dati taj policentrizam, kako god da ga pravite i kako god da ga nazivate. Svojom snagom ćemo da pobedimo te opake i opasne ideje sa kojima se pojavljujete. A ko se pojavljuje sa tim idejama? Salonski nacionalisti, doterani, sređeni, nikad narod nisu poštovali, preziru narod, ali umeju da nam sole pamet", naveo je Vučić.

Republika Srpska u ključnim trenucima bila uz Srbiju, nastavićemo da jačamo odnose

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija neće zaboraviti podršku Republike Srpske i istakao da će nastaviti da radi na jačanju odnosa sa Republikom Srpskom, ocenjujući da je njeno rukovodstvo u ključnim trenucima bilo uz Srbiju.

Govoreći o političkim događajima nakon promena 2000. godine, Vučić je naveo da su tadašnje vlasti imale niz poteza koji su imali negativne posledice po nacionalne interese Srbije.

"Mnogo je grešaka bilo, mnogo sramote, posebno oko Srpske Krajine 90-ih godina. Milošević je pao, obećali su nam: 'Kosovo je demokratsko pitanje, rešićemo ga uz keks sa našim evropskim prijateljima'", rekao je Vučić na centralnoj ceremoniji obeležavanja Dana sećanja na sve stradale i prognane u hrvatskoj vojnoj akciji "Oluja".

On je naveo da je nakon promena usledilo "odricanje od kontinuiteta u odnosu na Saveznu Republiku Jugoslaviju", potom "puštanje na slobodu albanskih terorista", kao i da je usledio nestanak zajedničke države sa Crnom Gorom, dok je, kako je rekao, na pogrom nad Srbima na Kosovu i Metohiji 17. marta izostala adekvatna reakcija države.

"Prvi dan, ne zaboravite, odrekli se ti veliki nacionalisti koji su nam držali patriotske pridike, a mi valjda pre toga bili izdajnici, odrekli su se od kontinuiteta u odnosu na Saveznu Republiku Jugoslaviju i zajedničku državu, odnosno Državnu zajednicu Srbije i Crne Gore. Drugi dan - puštanje na slobodu albanskih terorista, uključujući braću Mazreku i sve ostale koljače iz Klečke. Treći dan - rastakanje zajedničke države i pretvaranje u državnu zajednicu da bi se stvorili uslovi za nezavisnost Crne Gore. Pogrom na Kosovu i Metohiji 17. marta - tišina, ni saopštenja, a kamoli da država nešto uradi", rekao je Vučić.

Govoreći o jednostrano proglašenom nezavisnosti Kosova, Vučić je rekao da je 2008. godine 85 država podržalo nezavisnost i ocenio da tadašnje vlasti nisu pružile odgovarajući odgovor.

"Ćute, kažu: 'Nemojte nam to za vreme izbora.' To su nam uradili sve veliki rodoljubi. Jesu li pomogli nešto negde u Republici Srpskoj? Jesu li uradili nešto za Republiku Srpsku? Jesu li neki hram podigli? Jesu li neku školu podigli? Jesu li neki vrtić podigli? Nego zaboravljamo im to. I ćutiš kao predsednik, ćutiš, jer moraš da gledaš samo u budućnost i da ne podsećaš. Neću da ćutim, hoću da upozorim srpski narod šta nas čeka ako se budemo na isti način ponašali i na iste prevare nasedali", rekao je Vučić.

Posebno je zahvalio rukovodstvu Republike Srpske, ističući da se nikada nije mešao u izbore u Republici Srpskoj, niti je očekivao da se njeno rukovodstvo meša u političke procese u Srbiji.

"Ja sam dužan da se zahvalim rukovodstvu Republike Srpske zato što mi u Srbiji uzimamo sve zdravo za gotovo", rekao je Vučić.

Kao primer naveo je pitanje priznanja nezavisnosti Kosova i članstva Bosne i Hercegovine u NATO-u.

Dodao je da Bosna i Hercegovina nije članica NATO-a zato što, kako je naveo, Republika Srpska nije pristala na takvu odluku, za razliku od Crne Gore, koja je priznala tzv. Kosovo i postala članica Alijanse.

"Je li Bosna i Hercegovina priznala nezavisnost Kosova? Priznala bi Sarajaveo, Mostar i Banjaluka, nije dala Republika Srpska, nije dalo rukovodstvo Republike Srpske na čelu sa predsednikom Dodikom", rekao je Vučić.

Govoreći o odnosima sa Crnom Gorom, Vučić je kritikovao odluke Podgorice, navodeći da su više puta usvajane deklaracije i rezolucije kojima je srpski narod označen kao genocidan, kao i da predstavnici Crne Gore učestvuju u obeležavanju akcije "Oluja".

"Molio sam ih... 'Ne morate da idete na Oluju da obeležavate sa Hrvatima, ne morate da slavite. Bar to pokažite da poštujete naše srpske žrtve.' Kažu: 'Da, da, vodićemo računa o tome.' I evo kako vode računa", ukazao je Vučić.

Predsednik Srbije zahvalio je rukovodstvu Republike Srpske na, kako je rekao, doslednoj političkoj podršci Srbiji.

"Ja hoću da se zahvalim rukovodstvu Republike Srpske jer ste vi uvek bili uz Srbiju - ne samo svojom ljubavlju, svojom pažnjom i svojom podrškom, već i svojim političkim delovanjem. I Srbija ima obavezu da Republiku Srpsku nikada ne ostavi na cedilu", poručio je predsednik Srbije.