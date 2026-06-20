Nekoliko osoba povređeno je tokom snažnog nevremena koje je pogodilo Cirih, a najteže je prošla 16-godišnja devojčica koju je pogodila grana oborenog drveta. Kako je saopštila ciriška Služba civilne zaštite i spasavanja, tinejdžerka je prevezena u bolnicu u kritičnom stanju, prenosi Svisinfo.

U zapadnom delu Ciriha, u području Mitenkvaja, još šest osoba zadobilo je lakše povrede usled pada stabala, a dve osobe su zadržane na bolničkom lečenju.

Nevreme je pogodilo grad oko 18 časova, krećući se od Urdorfa ka Vinterturu, a olujni sistem zadržao se nad Cirihem gotovo dva sata.

Jedna osoba spasena je iz zgrade u kojoj je voda brzo nadirala, dok je podvožnjak kod stanice Volišofen bio potpuno poplavljen.

Hitne službe imale su pune ruke posla zbog oborenih stabala i grana, blokiranih puteva, opasnosti od električnih vodova, letećih predmeta i poplavljenih podruma.

Zbog oštećenih nadzemnih vodova i oborenog drveća došlo je do ozbiljnih poremećaja u tramvajskom i autobuskom saobraćaju, dok je policija primila oko 60 prijava zbog štete, prodora vode i čamaca koji su se otkačili.

Vatrogasci su tokom večeri primili čak 730 poziva, dok je hitna pomoć intervenisala u 130 slučajeva. Širom kantona Cirih zabeleženo je ukupno 680 vatrogasnih intervencija.

Pored Ciriha, nevreme je pogodilo i područja Bulaha, Basersdorfa, Dibendorfa, Erlenbaha i Majlena.

Oluja je bila deo snažnog nevremenskog talasa koji je zahvatio Švajcarsku, a prema podacima SRF Meteo, širom zemlje registrovano je više od 15.000 udara groma.