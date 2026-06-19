Estradni mag Saša Popović nažalost nije doživeo da sazna koja pevačica je pokušala da mu uništi brak, ali zato njegova udovica, Suzana Jovanović, zna njeno ime:

- Suzani je nedavno jedna osoba došla sa dokazima i pokazala ko je to hteo da joj pre nekog vremena uništi brak. Iako ima sve crno na belo, Suzana ne želi da sada javno izgovori njeno ime, ali nikad se ne zna. Pevačica je pobožna žena i ona misli da takva stvar javnog etiketiranja neće doneti ništa, ali će zato sigurno neka kosmička pravda u nekom trenutku biti zadovoljena. Njena najveća ljubav je otišla, a da nije saznala ko je pokušao da im napravi pakao pre nekoliko godina - priča izvor za Svet, pa dodaje:

- Bilo je to pre nekoliko godina i njoj je zazvonio telefon. Ona se javila, iako je bio u pitanju nepoznat broj, a glas sa druge strane rekao joj je: "Duguješ mi dve i po hiljade evra za ono što smo bili zajedno." Šokirana Suzana odmah je uključila speakerphone i ponovila toj osobi: "Hajde, recite vi to mom mužu, da on čuje kako ja to pare vama dugujem." Ta osoba se prilično zbunila, ali je zahtev ponovila. Istog trenutka Suzana i Saša su ceo slučaj prijavili policiji - priča izvor.

Nedugo zatim krenula je i istraga i ubrzo je policija već počela da sklapa kockice.

- Javili su Suzani da su pronašli odakle dolazi poziv i da je taj neko rekao da to nije radio zato što je to istina, već zato što je hteo navodno da napakosti Suzani i Saši i njihovom braku. Tada je inspektor potvrdio Suzani da oni ne mogu da gone po službenoj dužnosti tu osobu, a Suzana i Saša su tada odustali od krivičnog gonjenja po privatnoj tužbi. Inspektor je tada potvrdio Suzani da je u pitanju pevačica, ali da još uvek nije završena istraga i da ne mogu da joj kažu ko je. Međutim, trebalo je da prođe nekoliko godina kako bi se cela istina razmotrala.

Suzana je saznala koja je to pevačica koja je bila njima bliska, a pokušala da im uništi brak u to vreme. I sada Suzana ćuti - priča izvor.

Suzana je za Svet potvrdila saznanja.

- Svešto ste saznali je tačno. Znam ko je, znam njeno ime i prezime, ali ga neću iznositi javno. Dovoljno je da sada i ona zna da i ja znam. Kako će da živi sa tim, videćemo - zaključila je Suzana Jovanović, Sašina udovica.

Alo/Svet

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