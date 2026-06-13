Pevačica Suzana Jovanović je na muzičkoj sceni od 1993. godine, a prve albume, tačnije, ukupno četiri snimila je u saradnji sa "Južnim vetrom". Među njima našao se i njen velki hit "Rođeni u pravo vreme".

S obzirom na to da je "Južni vetar" ostavio veliki trag u njenoj karijeri i da je emotivno vezana za period saradnje sa njima, budući da je uz ovaj tim načinila prve korake na estradi, pevačica je rešila da se 27.juna pojavi na koncertu "Južnog vetra" na Tašmajdanu.

To će biti njen prvi nastup nakon 27 godina, budući da od 1999. godine pevačica ne nastupa.

Suzana Jovanović je proteklih godina snimala pesme i spotove, promovisala ih je u emisijama, ali nije se družila sa publikom. Pevačica je uzbuđena zbog povratka na binu, a repertoar uveliko sprema.

Na koncertu će nastupiti i Dragana Mirković, Mile Kitić, Kemal Malovčić, Sanja Maletić, Anica Milenković i mnogi drugi.

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