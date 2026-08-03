Uz Veneru u Vagi, koja od 6. avgusta donosi više romantike i važnih razgovora o ljubavi, i sezonu Device od 23. avgusta, koja vraća fokus na red i praktične odluke, avgust će mnogima doneti odgovore na pitanja koja dugo izbegavaju. Najveće promene osetiće nekoliko znakova, ali nijedan neće ostati potpuno po strani.

Avgust definišu dva snažna pomračenja: potpunim pomračenjem Sunca u Lavu 12. avgusta i delimičnim pomračenjem Meseca u Ribama 28. avgusta. Ova dva događaja postavljaju temelje za neka velika pitanja koja se mogu pojaviti ovog meseca: Šta vam daje stabilnost u životu? i, što je još važnije, šta se čini neizvesnim? Promena je zastrašujuća, ali ostati zaglavljen u istom ciklusu uopšte nije energija sezone.

Kako transformativna energija avgusta utiče na horoskopske znake? Sa toliko promena u vazduhu, astrolozi kažu da je fleksibilnost jedna od bitnih osobina horoskopskih znakova koji će imati najbolji mesec avgust.

Ovan

Ljubav je u prvom planu. Venera pojačava strast i šanse za novo poznanstvo, dok pomračenja traže da ne donosite ishitrene odluke. Ne žurite u novu vezu i ne zapostavljajte prijatelje – ono što sada započnete moglo bi dugo da traje.

Bik

Pomračenja pokreću promene u domu i porodici. Mnogi Bikovi razmišljaće o selidbi, renoviranju ili drugačijim porodičnim odnosima. Avgust je odličan trenutak da započnete novi hobi ili proširite krug ljudi.

Blizanci

Avgust otvara novo poglavlje u domu, poslu i ljubavi. Pomračenja vas podstiču da završite ono što je odavno izgubilo smisao kako biste napravili mesto za nove prilike. Važna osoba može ući u vaš život preko prijatelja ili posla.

Rak

Promene donose putovanja, nova poznanstva i drugačiji pogled na život. Pomračenja vas podstiču da preispitate prijateljstva i odnos sa porodicom, posebno sa braćom i sestrama.

Lav - najjači uticaj pomračenja

Potpuno pomračenje Sunca u vašem znaku označava početak potpuno nove životne faze. Mnogi Lavovi menjaće način života, izgled, posao ili važne odnose. Što se lakše oslobodite prošlosti, brže će stići nove prilike.

Devica - jak uticaj

Pomračenja vas podstiču da završite period sumnji i samokritike. Vreme je za lični oporavak, jače samopouzdanje i nove ciljeve. Mogući su i pozitivni pomaci na finansijskom planu.

Vaga

Venera u vašem znaku čini vas privlačnijim nego inače. Ljubav i partnerstva dolaze u prvi plan, ali pomračenja mogu vratiti nerešene priče iz prošlosti kako biste ih konačno zatvorili.

Škorpija

Prioritet postaju dom i porodica. Mnogi će zbog pomračenja promeniti planove ili drugačije gledati na partnerski odnos. Kod nekih počinje potpuno novo ljubavno poglavlje.