Ovan (21. mart – 19. april)

U subotu ćete ustati puni energije, sa osećajem da možete sve. I bićete u pravu — ali danas nije dan za osvajanje vrhova. Umesto da trošite energiju na dokazivanje, usmerite je na aktivnosti koje vas opuštaju. Takmičarski duh bi danas mogao da vam donese više nervoze nego zadovoljstva. Najlepši trenuci desiće se onda kada potpuno spustite gard.

Preporuka: Danas je vaša snaga u osmehu, ne u raspravi.

Bik (20. april – 20. maj)

Subota vam donosi sreću kroz uživanje i male luksuze. Danas ne morate sve da merite, brojite i planirate. Ako sebi dozvolite da se opustite, život će vam vratiti kroz sitna zadovoljstva koja mnogo znače. Ipak, izbegavajte velike troškove.

Preporuka: Počastite sebe nečim što dugo odlažete.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Bićete na sto strana i to vam neće smetati — naprotiv, punićete se energijom. Dan donosi mnogo susreta, razgovora i spontanih obrta. Ipak, nemojte pretrpati raspored.

Preporuka: Ostavite bar sat vremena bez ikakvog plana.

Rak (21. jun – 22. jul)

Danas imate pravo da budete sebični — i to bez griže savesti. Poslednjih dana ste mnogo brinuli o drugima, a sada je vreme da mislite na sebe. Sve može da sačeka.

Preporuka: Danas je vaš zadatak da ne radite ništa.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Sreća vam danas dolazi kroz skromnost. Zvuči čudno, ali što manje budete pokušavali da budete u centru pažnje, više ćete privlačiti poglede. Neko od koga to ne očekujete mogao bi da vam pokaže emocije.

Preporuka: Danas nekome udelite iskren kompliment.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Neočekivane pohvale podići će vam raspoloženje. Ljudi će danas više ceniti vašu toplinu i harizmu nego organizovanost i perfekcionizam. Ne morate stalno da dokazujete koliko vredite.

Preporuka: Budite samo svoji, bez potrebe da impresionirate.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Sreća vam danas dolazi kroz iskrenost. Prestanite da ugađate svima. Kada jasno kažete šta želite, otvaraju vam se mnogo bolji odnosi.

Preporuka: Danas recite jedno iskreno „ne“.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Danas ćete gotovo imati dar vidovitosti. Jasno ćete videti ko govori istinu, a ko glumi. Vaša intuicija biće neverovatno jaka i pomoći će vam da izbegnete loše poteze.

Preporuka: Ne otkrivajte svima šta ste shvatili.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Sreća vas čeka van zone komfora. Probajte nešto novo — novo mesto, novu hranu, novo iskustvo. Upravo tamo vas čeka najlepše iznenađenje dana.

Preporuka: Uradite danas nešto po prvi put.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Subota vam donosi pravo na odmor bez griže savesti. Sve obaveze mogu da sačekaju. Najviše će vam prijati mir i vreme koje provodite sami sa sobom.

Preporuka: Danas nikoga ne spašavajte.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Danas će vam sreća dolaziti kroz spontane i pomalo nelogične odluke. Što manje objašnjavate svoje postupke, to će stvari bolje funkcionisati.

Preporuka: Poslušajte prvi impuls.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Sreća vas prati svuda gde postoji makar malo magije. Danas verujte intuiciji, slučajnostima i znakovima. Ako nešto osetite kao ispravno — ne preispitujte previše.

Preporuka: Verujte slučajnostima, nisu slučajne.