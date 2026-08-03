Jovana Jeremić u svojoj emisiji svojevremeno pokrenula je priču o nesrećnom slučaju Tošeta Proeskog.

Sve se dogodilo pre tačno 18 godina, kada je 16. oktobra 2017. godine, na auto-putu blizu mesta Nova Gradiška izgubio život.

- Pojavile su raznorazne teorije i spekulacije o tome šta se desilo te kobne noći, da je prava istina prikrivena. Da li je Toše ubijen? Da li je mogao da izbegne pogibiju? Da li je on predosetio svoju smrt, i to nagovestio u svom poslednjem itnervjuu - navodila je Jeremićeva .

- Priča se da je ubijen i da je sve to namešteno. Toše je navodno saznao da su preko njega dešavala neke prljave stvari, što je želeo da prekine, ali nije mogao. Tako se priča, možda je počeo da smeta svima, jer je bio velik kako kod nas u Makedoniji, tako i kod vas, tako da možda je i to razlog - rekla je Antonia Gigovska , Pinkova zvezdica, koja je u emisiju došla kako bi i otpevala velike hitove Proeskog.

- I dan-danas su oprečna mišljena mnogih stručnjaka po pitanju tog udesa. Određeni hrvatski mediji pišu jedno, drugi pišu drugo treći pišu treće, razni eksperti se javljaju... Slike kamiona, s kojim se i dogodila nesreća... Nestao je, samo taj branik kamiona je negde, nikakvih znakova udesa nije bilo na tom kamionu. Razna su mišljenja stručnjaka, to će izgleda ostati večna misterija - istakao je Marko Đedović.

- Nema obdukcije tela, nema ničega, nisu dali da se to odradi. Čovek koji ga je taj dan vozio, bio je njegov najbolji prijatelj. Sada nije pri sebi, samo sedi i gleda u jednu tačku, ne priča ni sa kim. Nakon nesreće je završio u psihijatriskoj ustanovi - otkriva Gigovska.

- Razvlačili su ga. Svi ga obožavaju kao sveca sada kad je poginuo, ali dok nije poginuo, bilo je afera za aferom. Svi su imali potrebu da se ogrebu o njega za malo popularnosti. Njegova menadžerka, Liljana, ponašala se kao da je Toše njeno vlasništvo. Odlučivala je da li može da bude sa ovom ili onom devojkom... Bio je čista duša, nije znao da se bori sa tim zlom oko sebe. Ljudi oko njega su videli samo novac, a on je bio produžetak Božje ruke sa tim njegovim specifičnim glasom, koji će trajati godinama, u ljudima budi samo najlepše - govorio je Dušan Veličković.

- Njegova menadžerka je, dakle, njega ubacila u svoje kandže, to hoćete da kažete... Gde je sad ona? - upitala je voditeljka.

- Sada ima plantaže lekovitog bilja između Niša i Pirota. Potpuno se povukla iz sveta estrade, ona je odradila šta je odradila. Nije se ona bavila estradom zbog Tošeta. Uzela je ogromne pare - rekao je Veličković.

- Možda se razočarala u život, interesantna je pojava da su se i vozač i menadžerka skroz povukli - zapazio je Đedović.

BONUS VIDEO: