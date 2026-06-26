Pevačica Suzana Jovanović pojavila se večeras na velikom koncertu Južnog vetra u Beogradu, vidno uzbuđena i preplavljena emocijama zbog povratka na scenu posle gotovo tri decenije.

Pred okupljenim predstavnicima medija iskreno je govorila o tremi, emocijama i velikoj praznini koju oseća jer njen pokojni suprug Saša Popović nije uz nju u jednom od najvažnijih trenutaka njene karijere.

Veliki povratak Suzane Jovanović posle gotovo tri decenije

Sa knedlom u grlu priznala je da bi upravo Saša večeras bio njen najveći oslonac i najponosniji na njen povratak, te da se moli Bogu da ostane hrabra, dostojanstvena i na visini zadatka tokom nastupa.

Kako su deca reagovala na njen povratak na scenu?

- Konačno ću zapevati posle više od 27 godina i zaista sam veoma uzbuđena. Ceo dan sam pod tremom i želim da ovo veče svima donese radost. Sa Južnim vetrom snimila sam tri albuma, a za večeras sam odabrala pesme koje su publika najviše volela. Deca večeras neće biti sa mnom. Stariji imaju bebu, dok Aleksandra nije neko ko voli ovakve koncerte. Ipak, tu su moji prijatelji. Sin mi je rekao: "Mama, stvarno ideš na koncert?" Ni oni i dalje ne mogu da poveruju da se vraćam na scenu - ispričala je Suzana.

Emotivna ispovest o Saši Popoviću pred koncert u Beogradu

Potom je emotivno govorila o svom pokojnom suprugu Saši Popoviću.

- Ceo dan me preplavljuju emocije. Znam da bi on večeras bio ponosan na mene. Nadam se da ću uspeti da ih obuzdam. Molim se Bogu da mi da snage da izdržim, da ostanem hrabra, dostojanstvena i na visini zadatka - rekla je pevačica.

O porodičnom životu i unuci

Otkrila je da muziku i dalje doživljava kao svoju najveću ljubav, ali da trenutno najviše uživa u ulozi bake.

- Moja prva ljubav oduvek je bila muzika, ali ne znam kakve planove Bog ima za mene. Ipak, u ulozi bake trenutno mi je najlepše. Unuka je počela da se smeje i da se okreće na leđa, a ja neizmerno uživam u svakom trenutku provedenom sa njom. Danijel i snajka su divni roditelji, pažljivi i posvećeni, i veoma sam ponosna na njih. Aleksandra, s druge strane, još nije poželela da postane majka. Želi da još malo putuje i uživa sa svojim dečkom - ispričala je ona.

Otkrila zašto nije bila na finalu "Zvezde Granda"

Osvrnula se i na muzičko takmičenje "Zvezde Granda", priznajući da joj pokojni muž nedostaje u svakom segmentu.

- Nisam mogla da dođem na ovogodišnje finale "Zvezda Granda", bila sam sprečena. Takođe, neću biti ni član žirija. Meni najviše nedostaje Sale. Njegovo odsustvo oseća se u svemu i praznina je veoma primetna. Nadam se da će sve nastaviti da funkcioniše kako treba - rekla je Suzana.

Podsetimo, nedavno je postala baka, a neposredno nakon rođenja unuke nije krila sreću zbog prinove u porodici.

- Beba je dobro, sve je prošlo odlično. Snajka se porodila lako, a devojčica je dobila čistu desetku. Sve je u najboljem redu. I sama sam dobro, iako su mi osećanja i dalje pomešana. Ima i tuge i radosti, ali radost ipak preovladava. Hvala Bogu, u naš život stigao je mali anđeo i sada imamo veliki razlog za slavlje - konstatovala je tada.