Čuveni kantautor Dino Merlin (Edin Dervišhalidović) samo je jednom u javnosti otvoreno progovorio o najtežem životnom periodu i teškoj depresiji sa kojom se suočio, a za koju je tada znalo svega nekoliko njegovih najbližih ljudi.

O ovome se u javnosti nije znalo apsolutno ništa, sve dok muzička zvezda lično nije odlučila da otvori dušu i podeli detalje svoje borbe. Kako je sam priznao, mučni trenuci doveli su ga do toga da razmišlja o potpunom napuštanju muzičke karijere i gubitku interesa za život.

U jednom periodu svog života bio sam teško bolestan. Imao sam jednu tešku depresiju. Ne bih to poželeo nikome. To se manifestovalo tako da sam bio ni za šta – ispričao je pevač.

Gostujući na televiziji „HRT“, legendarni umetnik je do detalja opisao kroz kakav je pakao prolazio u trenucima kada mu je sve postalo svejedno:



-Apsolutno me ništa nije interesovalo, meni je bilo isto i život i smrt. Jednostavno sam samo bio biljka. To je bio period kada sam hteo da napustim muziku i svašta je meni tada padalo na pamet, ali eto, nekim čudom sam se izvukao – iskren je bio Merlin.

Ključna uloga porodice i supruge Amele

U trenucima kada je život za njega izgubio smisao, najveći oslonac i spas pronašao je u svom domu. Podrška supruge Amele, sa kojom ima ćerku Naidu i sina Hamzu, bila je presudna za njegov oporavak. Bliskost sa najmilijima pomogla mu je da prebrodi najcrnje dane, pa je danas maksimalno posvećen porodici, ali i poslu koji ga ispunjava.

Između ostalog, pevač je jednom prilikom ponosno istakao da je porodicu uvek držao podalje od skandala i žute štampe, te da su njegova deca vaspitana da budu skromna i vredna.

-Važno je ostati čovek u onim najelementarnijim stvarima. Recimo, ja sam jako srećan zbog mog privatnog dela, jer nikad nećete pročitati da moj sin vozi „lambordžinija“ ili nekog „ferarija“, kako su bahati… Moja su deca pristojna, radna. Najveća sreća mi je kad dođe neki taksista i kaže: „Znam ja tvoje pjesme i sve, al’ što su ti deca skromna“. E, to ti je najveće postignuće. Drago mi je što živimo jedan pristojan život i solidarni smo s ljudima – ispričao je kantautor.

Drama u Sarajevu: Kada mu je pozlilo na Baščaršiji

Da su zdravstveni izazovi ostali iza njega dokazuju uspešni koncerti i novi album, ali domaća javnost bila je ozbiljno zabrinuta kada je 2024. godine odjeknula vest da je pevaču iznenada pozlilo na Baščaršiji, zbog čega je hitno prevezen u bolnicu.

Tada su se za medije oglasili iz njegovog menadžmenta i za „Dnevni Avaz“ potvrdili da je sve u redu:

Dino je dobro. Dobro se oseća. Bilo mu je muka, a sada je odlično. On je kod kuće u Sarajevu.

Ipak, očevici koji su se tada zatekli u blizini njegove radnje opisali su dramatične scene za hrvatski portal „24sata.hr“.

Izgledao je jako loše, jedva je hodao. Živim ovde pa ga često viđam, svako malo dolazi do svoje radnje. Prijateljica i ja smo sedeli u parku prekoputa. Onda smo ugledali hitnu, ušli su u njegovu radnju, a nedugo zatim je on izašao s njima – ispričao je svedok, a regionalni mediji su tada preneli da je uz njega u tim trenucima sve vreme bila ćerka Naida.



Nakon ovog incidenta, Dino Merlin se uspešno oporavio i nastavio sa svojim koncertnim aktivnostima, ostavljajući teške momente iza sebe.

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