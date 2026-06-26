Koncert Južnog vetra u Beogradu, koji je okupio brojne legendarne izvođače, obeležili su i neočekivano emotivni momenti.

Pevačica Suzana Jovanović, koja je sa "Južnim vetrom" snimila tri albuma, pojavila se na sceni vidno uzbuđena i preplavljena snažnim emocijama.

Trenutak kada su emocije savladale pevačicu nasred bine

Iako je pred izlazak na binu istakla da se moli Bogu da izdrži i ostane hrabra, emocije su je savladale tokom izvođenja pesme, pa se u jednom trenutku potpuno slomila i zaplakala.

Posebno dirljiv prizor zabeležen je kada je Suzana, u elegantnoj crnoj haljini sa šljokicama, rukom prekrila lice dok se borila sa suzama.

Njena poruka i molitva pred izlazak na scenu

Podsetimo, Suzana Jovanović se večeras pojavila na velikom koncertu Južnog vetra u Beogradu, vidno uzbuđena i emotivno preplavljena zbog povratka na scenu posle skoro tri decenije.

Pred okupljenim medijima priznala je da ceo dan oseća snažan emotivni naboj i izraženu tremu, ali i veliku tugu jer njen najveći oslonac nije prisutan u ovom važnom trenutku.

Sa knedlom u grlu istakla je da bi njen pokojni suprug Saša Popović bio najponosniji na nju u ovoj situaciji, te da se moli Bogu da ostane hrabra, dostojanstvena i na visini zadatka tokom nastupa.

Kako je navela, ceo dan je bila pod snažnim emotivnim pritiskom, a tuga zbog gubitka supruga Saše Popovića, za koga veruje da bi bio izuzetno ponosan na njen povratak, dodatno je učinila ovaj trenutak posebno teškim i emotivnim, i to nakon njenog povratka na scenu posle 27 godina.

- Konačno ću zapevati posle više od 27 godina i zaista sam veoma uzbuđena. Ceo dan sam pod tremom i želim da ovo veče svima donese radost. Sa Južnim vetrom snimila sam tri albuma, a za večeras sam odabrala pesme koje su publika najviše volela. Deca večeras neće biti sa mnom. Stariji imaju bebu, dok Aleksandra nije neko ko voli ovakve koncerte. Ipak, tu su moji prijatelji. Sin mi je rekao: "Mama, stvarno ideš na koncert?" Ni oni i dalje ne mogu da poveruju da se vraćam na scenu - ispričala je Suzana.

"Znam da bi Saša večeras bio ponosan na mene"

Potom je emotivno govorila o svom pokojnom suprugu Saši Popoviću.

- Ceo dan me preplavljuju emocije. Znam da bi Saša večeras bio ponosan na mene. Nadam se da ću uspeti da ih obuzdam. Molim se Bogu da mi da snage da izdržim, da ostanem hrabra, dostojanstvena i na visini zadatka - rekla je pevačica.