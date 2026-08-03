Više od 90 odsto žena priznaje da je bar jednom u životu odglumilo orgazam, najčešće kako ne bi povredile partnerovo samopouzdanje. Upravo ta činjenica često otvara pitanje među muškarcima: kako razlikovati pravi vrhunac od odglumljenog?

Iako se određene reakcije tokom intimnog odnosa mogu imitirati, stručnjaci navode da postoje fiziološki pokazatelji koje je mnogo teže kontrolisati. Jedan od najupečatljivijih je ritmično grčenje mišića, koje prati orgazam i koje je gotovo nemoguće svesno odglumiti.

Pored toga, postoje i drugi znaci koji mogu ukazivati na to da je žena zaista doživela vrhunac.

Promena disanja i trenutak opuštanja

Tokom uzbuđenja disanje postaje ubrzano, a uzdasi intenzivniji. Nakon orgazma često dolazi do naglog smirivanja — telu je potrebno nekoliko trenutaka da se vrati u uobičajeni ritam i žena može delovati kao da pokušava da povrati dah.

Crvenilo kože kao fizička reakcija

Zbog pojačanog protoka krvi i hormonskih promena, kod nekih žena može se pojaviti karakteristično crvenilo kože, naročito na vratu i gornjem delu grudnog koša. Ova reakcija nije prisutna kod svih, ali može biti jedan od pratećih znakova.

Odglumljen orgazam ne znači da nije bilo uživanja

Činjenica da je žena nekada odglumila orgazam ne mora da znači da nije uživala u odnosu. Razlozi zbog kojih žene to rade mogu biti različiti — od želje da udovolje partneru do nesigurnosti ili pritiska da se dostigne vrhunac.

Istraživanja o moždanoj aktivnosti ukazuju na razlike između muškaraca i žena kada je reč o doživljaju užitka. Kod žena intenzivna aktivnost centara povezanih sa zadovoljstvom često je izražena tokom same stimulacije i procesa uzbuđenja, dok se neposredno pred orgazam može menjati način na koji mozak reaguje.

Kod muškaraca se najveći nalet užitka češće povezuje sa samim trenutkom ejakulacije.

Najvažniji faktor za zadovoljavajući intimni odnos ipak ostaje otvorena komunikacija između partnera, bez pritiska i očekivanja da se svaki doživljaj mora odvijati na isti način.