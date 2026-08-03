Toni Kolet, proslavljena holivudska glumica i zvezda filmova koji su obeležili svetsku kinematografiju, iznenadila je domaću javnost kada se juče oglasila direktno iz Beograda. Glumica je boravila u srpskoj prestonici i iskoristila priliku da obiđe Kalemegdan, a svoje utiske podelila je sa pratiocima na Instagramu, gde je objavila čak dvadesetak fotografija beogradskih znamenitosti.

Tokom šetnje kalemegdanskom tvrđavom, Toni je bila fascinirana kulturno-istorijskim spomenicima, ali i jedinstvenim beogradskim duhom. Na njenom profilu našle su se prelepe fotografije Barokne kapije, srpske zastave koja se nalazi preko zidina, kao i biste čuvenog srpskog pesnika Jovana Subotića.

Ipak, glumicu je, sudeći po objavama, posebno očarao luna park na Kalemegdanu, te joj je glavna atrakcija bio šareni karusel koji je fotografisala iz više različitih uglova. Kao svaki pravi turista koji poseti našu prestonicu, nije propustila ni priliku da zabeleži najpoznatiji simbol grada – monumentalnu statuu Pobednika, remek-delo Ivana Meštrovića.

Slavlje ispred Crkve Ružice

Najzanimljiviji i najsimpatičniji trenutak njenog obilaska dogodio se ispred Crkve Ružice, gde je holivudska zvezda sasvim slučajno prisustvovala tradicionalnoj srpskoj svadbi. Toni je sa oduševljenjem tajno snimala mladu, mladoženju i svatove kako se vesele i igraju uz zvuke trubača. Ono što je mnoge nasmejalo jeste činjenica da srećni mladenci verovatno ni ne slute da su, usred svog najradosnijeg dana, postali deo Instagram profila jedne od svetskih glumica.

Nakon ove iznenadne objave, mnogi korisnici društvenih mreža bili su u čudu i pitali su se otkud Toni Kolet u Beogradu, te šta je tačan razlog zbog kojeg su se kadrovi naše prestonice našli na njenim slikama.

Podsetimo, Toni Kolet je svetsku slavu stekla briljantnim ulogama u kultnim ostvarenjima, a publika je najviše pamti po ulogama u filmovima "Šesto čulo" (koji joj je doneo i nominaciju za Oskara), "Mjurielino venčanje", "Sve o dečaku" i "Mala mis Sanšajn".

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