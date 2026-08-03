Voditeljka Suzana Mančić uskoro će postati baka, pošto njena starija ćerka Teodora čeka bebu sa svojim 23 godine starijim suprugom. Teodora bebu čeka sa dvadeset tri godine starijim Miroslavom Talijanom, koji ima veoma bogatu vojnu karijeru i obavlja funkciju komandanta 72. brigade za specijalne operacije. Njih dvoje su svoju ljubav krunisali venčanjem, gde je mlada blistala u uskoj venčanici, a na oduševljenje prisutnih, tokom veselja i sama je uzela mikrofon i suprugu zapevala pesmu "Delija".

Inače, starija ćerka voditeljke Suzane Mančić, bila je udata za 20 godina starijeg biznismena, za kojeg se udala u tajnosti u Las Vegasu, a zatim se razvela.

Naime, oni su izgovorili sudbonosno "da" u tajnosti, te ni Suzana nije bila obaveštena niti je bila pozvana na venčanje ćerke i njenog imućnog Amerikanca.

Kako se tada šuškalo, Suzana je tek nakon završene ceremonije u Las Vegasu saznala da joj se ćerka udala , zbog čega je bila u šoku.

- Suzani je bilo žao što nije bila na venčanju ćerke, a posebno joj je bilo krivo što uopšte nije znala da će se Teodora udati. Međutim, ona joj je objasnila da su njih dvoje naprasno odlučili da se venčaju u Americi i da će organizovati veliku svadbu u Beogradu - rekao je izvor blizak voditeljki tada.

Ipak, brak nije dugo potrajao, pa je ubrzo usledio razvod, a ona o tome nikada javno nije govorila.

Udala se za brigadnog generala

Podsećanja radi, ćerka Suzane Mančić, Teodora Kunić , izgovorila je juče sudbonosno "da" pred brigadnim generalom 23 godine starijim Miroslavom Talijanom, prenose domaći mediji.



Teodora je blistala u uskoj venčanici sa dubokim šlicom i velom koji se vukao po zemlji.

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