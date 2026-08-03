Ćerka poznate voditeljke Suzane Mančić, Teodora Kunić, nedavno je izgovorila sudbonosno "da" brigadnom generalu Miroslavu Talijanu, koji je od nje stariji čak 23 godine, a par je sada dobio sina kome su dali staro ime sa jakim značenjem.

Porođaj je protekao u najboljem redu, nakon što se mesecima pažljivo pripremala za ovaj važan trenutak. Ona i suprug Miroslav svom sinu dali su staro srpsko ime ime Mijat.

Značenej imena Mijat

Mijat je muško ime hebrejskog porijekla. Potiče iz starohebrejskog Micha el (mi-ka-el) u značenju jednak Bogu, ko je kao Bog. Po jevrejskom i hrišćanskom predanju tako se zove prvi od sedmorice arhanđela, starešina svih anđela, pobednik nad Luciferom, otelovljenim u obliku aždaje. Drugi oblici ovog imena su Mihajlo, Mihael,Mihaela, Mijailo, Mijalko, Mihailo, Mijo, Mijuško, Mika, Mikailo, Mikan, Miki, Mikica, Miko, Miha i Mihana.

Intimno venčanje

Svadbeno veselje Teodore i njenog supruga generala održano je u septembru ove godine. Par se odlučio za intimniju proslavu sa oko 80 zvanica, a Suzana je priznala da je sužavanje spiska gostiju bio pravi "pakao" jer je trebalo napraviti strogu selekciju.

Kada je u pitanju njen zet, Suzana ne krije reči hvale. Ona je opisala njihov prvi susret i istakla da joj se Miroslav odmah dopao.

-Kada sam ga upoznala i imala prilike da pričamo, rekla sam "Dopada mi se čovek. Smiren je i staložen, to je nešto što njoj treba" - otkrila je voditeljka.