Regionalna pop zvezda Milica Pavlović napravila je potpunu pometnju jednim od najduže iščekivanih albuma pod nazivom "Caka", a u prilog tome govore puni klubovi, kao i trgovi na kojima se pojavila proteklih mesec dana od izlaska albuma.

Da je jedna od omiljenih pevačica mlađe generacije, te da za njenu publiku ne postoji starosna granica svedoče i činjenice, pa tako njen fanove čine oni od sedam do sedamdeset sedam.

Milica je u vikendu za nama održala dva spektakularna nastupa. Prvi u Crnoj Gori, gde je do poslednjeg mesta ispunila jedan od najpopularnijih budvanskih klubova, još jednom potvrdivši da važi za jednu od najomiljenijih zvezda na crnogorskom primorju, a već naredne večeri usledio je koncert na njenom jugu Srbije, na prepunom trgu u Svrljigu, gde je publika još jednom pokazala zašto Milica s ponosom nosi titulu “Kraljice Juga”.

S obzirom na to da je svoju publiku navikla da uvek bude drugačija, pop zvezda je za obe večeri odabrala nesvakidašnje modne komade. Dok je u Crnoj Gori nosila korset sa cirkonima koji je specifičan po tome što je ručno rađen, za Jug Srbije odlučila je da zablista u dugačkoj sivoj korset haljini, sa šlicem do struka.

Hitove sa novog albuma kao što su "Ti ne nerviraš", "Caka", "Derište", "Kleo" i mnoge druge, publika je pevala od reči do reči, a pripadanice nežnijeg pola bile su posebno emotivne kada je Pavlovićeva, između svih velikih hitova, kako u Crnoj Gori, tako i u Srbiji, na sebi svojstven način izvela numeru "Daboga propao",koja se odavno svrstala među antologijske hitove.

Regionalna muzička zvezda nastavlja sa promocijom albuma "Caka" pa je uskoro očekuju nastupi u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji, a u međuvremenu je najavila iznenađenje za najvatrenije fanove, koji uveliko na mrežama spekulišu o tome šta im je Milica pripremila.

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