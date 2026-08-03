Ćerka Suzane Mančić porodila se, a roditelji su dobili jednog dečaka kome su dali ime Mijat.

Sada se ponosna baka najlepšim povodom oglasila i otkrila da je sve prošlo u najboljem redu.



– Presrećna sam što sam postala baka i što je sve proteklo u najboljem redu. Beba je dobro, Teodora je bila hrabra i neizmerno sam ponosna na nju – rekla je za "Blic" Suzana Mančić sa osmehom koji, kako priznaje, danas ne silazi sa njenog lica.

Ćerka Suzane Mančić, Teodora Talijan jutros je u privatnoj klinici, prirodnim putem, rodila zdravog dečaka od 3,650 grama.

Ona i njen suprug Miroslav svom sinu dali su staro srpsko ime ime Mijat.

Posebno dirljiv detalj ove porodične priče jeste to što je uz Teodoru sve vreme bila njena sestra Natalija. Kada su oko jedan sat posle ponoći počeli trudovi, Natalija je, ne želeći da Suzanu dodatno uznemiri dok sve ne bude gotovo, tiho izašla iz kuće i otišla u porodilište. Tokom porođaja držala ju je za ruku, bodrila i bila joj najveća podrška. Teodorin suprug sve vreme je uzbuđeno čekao ispred porođajne sale.

Poseban trenutak proslavljen na poseban način

Ponosni tata godinama je čuvao bocu starog viskija za neku veliku životnu priliku. Jutros, nešto posle šest sati, otvorio ju je kako bi zajedno sa najbližima nazdravio dolasku sina na svet. Sada cela porodica s nestrpljenjem iščekuje da Teodora i mali Mijat stignu kući, gde ih već čeka mnogo ljubavi, zagrljaja i jedan novi, najlepši početak – početak jedne divne bakine priče.

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