Folk zvezda Mile Kitić stigao je na koncert Južnog vetra u Beogradu koji se održao sinoć kako bi pružio podršku svojim kolegama, ali pre svega supruzi Marti Savić, koja se posle duže pauze vratila na scenu.

Čim je ugledao svoju životnu saputnicu, Mile joj je prišao i nežno je poljubio u obraz pred okupljenima, pokazavši da su i nakon dugogodišnjeg braka jedno drugom najveća podrška.

Emotivan trenutak iza kulisa koncerta Južnog vetra

Nedugo zatim, srdačno se pozdravio i sa Suzanom Jovanović, koja je stajala pored nje i bila vidno raspoložena, pa je njihov susret protekao u toploj i prijateljskoj atmosferi.

Emotivni susret troje istaknutih izvođača privukao je veliku pažnju prisutnih medija, a fotografije zabeležene na licu mesta svedoče o međusobnom poštovanju, prijateljstvu i pozitivnoj energiji koja vlada među zvezdama kultnog Južnog vetra.

Marta Savić u javnosti nakon ilegale

Pevačica Marta Savić pojavila se večeras na spektakularnom koncertu Južnog vetra u Beogradu, gde je privukla veliku pažnju medija i publike nakon dužeg odsustva sa estradne scene. Pred okupljenim novinarima otvoreno je priznala da oseća značajnu tremu zbog povratka pred publiku u ovako posebnoj i emotivnoj noći.

Istovremeno, sa osmehom se prisetila i blagoslova jedne drage osobe, koja joj je svojevremeno poželela da joj "kuća peva", ističući da se ta želja u potpunosti ostvarila, budući da su danas uspešni i ona, i njen suprug Mile Kitić, kao i ćerka Elena.

- Imam tremu jer sam dugo odsutna sa estrade, a večeras je zaista posebno veče. Tu sam ja, tu je publika. Jedna meni draga osoba me je svojevremeno blagoslovila rečima da nam kuća peva, i evo, zaista nam kuća peva. Svi smo u muzici. Ne pamtim datume i godine, ali nema ništa lepše od muzike - istakla je Marta.