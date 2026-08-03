Anastasija Ražnatović i njen suprug, fudbaler Nemanja Gudelj, ostvarili su se u ulozi roditelja i svoju porodicu obogatili dolaskom sina. Dečak je rođen sredinom jula, a ponosni roditelji odlučili su da mu daju ime Ilijan, koje nosi posebno i simbolično značenje.

Radosnu vest podelili su sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, gde su objavili fotografiju bebine ruke i otkrili ime naslednika. Brojne čestitke porodice, prijatelja i obožavalaca pristizale su sa svih strana, uz želje da mali Ilijan odrasta u zdravlju, sreći i ljubavi.

Ponosni roditelji ne kriju sreću, a sada je na njihovu adresu stiglo i posebno iznenađenje iz Nemanjinog bivšeg kluba.

U njemu se našla oprema sa motivima kluba, a posebno je pažnju privukao personalizovani mini-dres sa imenom naslednika.

Anastasija se odmah oglasila na Instagramu i zahvalila klubu na lepom gestu.

- Hvala mojoj Sevilji - napisala je pevačica uz fotografiju poklona i označila fudbalski klub i još jednom potvrdila koliko je spremna da podrži supruga ali i naslednika ukoliko se odluči za fudbal.

Na fotografiji se može videti komplet za najmlađeg navijača - mini-dres sa natpisom "ILIJAN", šorts, bodi, klupski šal, portikla, igračke i set za hranjenje, sve u prepoznatljivim crveno-belim bojama Sevilje.

Anastasija i Nemanja već neko vreme žive u Španiji, gde je fudbaler gradio svoju karijeru, pa je upravo tamo njihov sin došao na svet. Dolazak prinove predstavlja novo i posebno poglavlje u njihovim životima, a par nije krio koliko se raduje roditeljstvu i zajedničkim trenucima sa svojim naslednikom.

Pevačica se porodila u privatnoj klinici u Sevilji, a dolazak naslednika doneo je veliku radost porodicama Ražnatović i Gudelj, koje su se okupile u Španiji kako bi bile uz novopečene roditelje.

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