Glumac Vuk Kostić se navodno oženio u tajnosti i dobio dete, a njegove komšije su sada otkrile da ga redovno viđaju, ali da ne znaju da li je zaista stao na ludi kamen.

Kako su istakle Vukove komšije, glumac neretko provodi vreme sa decom.

- Vuka stalno viđamo, ali se on ne zadržava previše tu. Što se tiče toga da li je dobio dete, mi ga viđamo se nekom decom kako se stalno fotografišu dok šetaju.

Sa druge strane, u glumčev ljubavni život nisu upućeni.

- Ne znam ko mu je ta žena, niko od komšija nije ni znao da se desilo to venčanje, odnosno gde je bilo, ali verovatno su namenski sve to sakrili - rekao je prvi komšija glumca, pa je potom dodao:

- Glumci u poslednje vreme imaju ili neke afere, ili se razvode. Evo sad da čujemo da se desila svadba, Vuku svaka čast, ali mi nije jasno što se to toliko krije. Ne treba da se krije, to su sve lepe stvari.

Ima seosko imanje

Vuk Kostić odrastao je u Beogradu gde živi i dan-danas, a svaki slobodan trenutak korsti kako bi pobegao od gradske vreve.

Za beg u prirodu koristi svoju vikendicu na Mokroj gori, a iako kuću retko javno prikazuje, sada je napravio presedan.

Naime, Vuk je putem svog Instagram profila podelio kadrove iz prostranog dvorišta.

Glumac je izašao iz kuće, a zatim usnimio zelenilo po kom su šetali brojni jagnjići i jedan beli konj.

Vuk je vikendicu sredio po svojim merama, a mnogi mu zavide na "carstvu" koje je izgradio daleko od gradske vreve.

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