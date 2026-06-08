Vuk Kostić važi za jednog od najpoželjnijih muškaraca sa domaće javne scene, a nedavno je mnoge iznenadio budući da je bio neprepoznatljiv.

Naime, Vuk je na svom Instagram profilu objavio fotografiju koja je uzburkala javnost.

Kostić je znatno drugačiji, a dok su jedni mišljenja da je dobio veći broj kilograma, drugi su sigurni da je u pitanju fotomontaža.

Fotografija je postala viralna na društvenim mrežama, a komentari ne prestaju da se nižu.

"Šta se desilo Vuku Kostiću?", "Da li je moguće da se ovoliko ugojio?", "Šta je ovo? Ne mogu da ga prepoznam", samo su neki od brojnih komentara.

Ima seosko imanje

Vuk Kostić odrastao je u Beogradu gde živi i dan-danas, a svaki slobodan trenutak korsti kako bi pobegao od gradske vreve.

Za beg u prirodu koristi svoju vikendicu na Mokroj gori, a iako kuću retko javno prikazuje, sada je napravio presedan.

Naime, Vuk je putem svog Instagram profila podelio kadrove iz prostranog dvorišta.

Glumac je izašao iz kuće, a zatim usnimio zelenilo po kom su šetali brojni jagnjići i jedan beli konj.

Vuk je vikendicu sredio po svojim merama, a mnogi mu zavide na "carstvu" koje je izgradio daleko od gradske vreve.

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