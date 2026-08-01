Pevačica Mira Kosovka , koju i svi znaju po pomenutom nadimku, harala je scenom devedesetih godina prošlog veka, a malo ko zna kroz kakve tragedije je prošla.

Naime, pored nekoliko članova bliže porodice, pevačici je preminuo i nerođeni sin kada je bila u sedmom mesecu.

- Izgubila sam svog sina nerođenog. Imao je sedam meseci, to je već bilo dete. Nisam znala da nešto nije kako treba, umro je u meni, a da ja to nisam ni znala. Otišla sam na kontrolni ultrazvuk i saznala da je moje dete mrtvo. Ništa me nije bolelo, ništa mi nije bilo, nikakve simptome abortusa nisam imala i odem tamo, ono mrtvo mi dete. Šok! Doviđenja, druže, doviđenja, pameti... Znaš, sine, on je imao kilo i devetsto grama, na poslednjem ultrazvuku su rekli da dobro napreduje. Ali jačina, nismo ni svesni koliko je psiha jaka kod čoveka. Jednostavno znaš da ponovo moraš napred. Bog me je izabrao da nosim taj krst, ja ga muški nosim, mogu ti reći. Za pesmu "Ti mirno spavaj" sam tri godine čekala da mi je izdaju zato što nikome nisam htela da se savijem - prisetila se jednom prilikom Mira.

Posvetila mu stihove pesme

Nešto kasnije, snimila je pesmu "Ti mirno spavaj" koju je posvetila upravo sinu.

-Noćas ako ne bude mojih ruku da te nežno probude i staro zvono crkveno zaćuti i ne zazvoni. Noćas ako ne svane i zore bele nekuda se izgube sanjaj našu trešnju belu i usne kako obraz ljube. Ti mirno spavaj, ja sam tu da snove čuvam ti mene sanjaj, ja sam tu da ne spavam - glasili su stihovi pesme.

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