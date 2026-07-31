Prava drama odigrala se u četvrtak uveče u naselju Polihni kod Soluna, kada je četvorogodišnju devojčicu, prema navodima svedoka, napala divlja životinja, najverovatnije šakal.

Incident se dogodio nešto posle 23.30 u dvorištu jedne taverne u Ulici Agnostu Stratioti.

Igrala se sa drugom decom kada je usledio napad

Prema rečima zaposlene u ugostiteljskom objektu, devojčica je bila sa roditeljima koji su večerali, dok se ona igrala sa drugom decom.

U jednom trenutku u dvorište je, kako tvrdi, utrčala divlja životinja i skočila na dete.

- Šakal je zgrabio devojčicu i ugrizao je za vrat, lice i leđa. Zadobila je lakše povrede - ispričala je zaposlena u taverni.

Dodala je da je u tom trenutku u dvorištu bilo mnogo dece.

- Prvi put se dogodilo nešto ovako. Šakal se već kreće po Polihniju i verovatno je došao iz oblasti Meteora. Nešto hitno mora da se preduzme - rekla je ona.

Devojčica prevezena u bolnicu

Na lice mesta ubrzo je stigla Hitna pomoć, koja je devojčicu prevezla u bolnicu "G. Genimatas".

Lekari su joj ukazali pomoć, a nakon pregleda puštena je na kućno lečenje jer su povrede bile lakše prirode.

Predistragu o ovom incidentu vodi Policijska stanica Pavlu Melas.