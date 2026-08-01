Supružnici su postali roditelji po treći put, a njihova porodica bogatija je za još jednu devojčicu kojoj su dali ime Estera.

Radosnu vest Eriselma je podelila sa pratiocima na društvenim mrežama, gde je objavila emotivnu poruku u kojoj je otkrila da je dolazak njihove najmlađe ćerke doživela kao odgovor na iskrene molitve.

Kako je napisala, godinu dana ranije provela je dve nedelje u postu moleći se da Božja blagodat i milost budu uz njenu porodicu. Tokom tog perioda, i ona i njen suprug Branislav sanjali su da je trudna.

Prema njenim rečima, Branislav je, ne govoreći joj ništa, kupio test za trudnoću, a rezultat je bio pozitivan.

„Od tog trenutka znali smo da nikada nisi bila slučajnost. Bila si odgovor na molitvu, dar blagodati i podsetnik da Bog čuje čak i najtiše molitve“, poručila je ponosna majka u objavi posvećenoj ćerki.

Njihova ljubavna priča počela je 2017. godine na letovanju na Kritu. Eriselma je tada sa sestrom prvi put otputovala u Grčku bez roditelja, ne sluteći da će upravo tamo upoznati čoveka sa kojim će zasnovati porodicu.

Kako je ranije ispričala, Branislava je upoznala preko zajedničkog prijatelja.

– Bio je visok, zgodan, divno je mirisao, imao je šarmantan osmeh i odmah me osvojio. Kada smo se rukovali, imala sam osećaj kao da se poznajemo oduvek – prisetila se Eriselma.

Nakon letovanja Branislav je doputovao u Švajcarsku, gde je Eriselma odrasla nakon što se njena porodica zbog zdravstvenih razloga preselila iz Angole. Njihova veza brzo je prerasla u brak.

Danas žive u Švajcarskoj i odgajaju troje dece – sina Davida Vuka, ćerku Zoe Sofiju i najmlađu Esteru.

Njihova priča već godinama privlači pažnju javnosti, a Eriselma je postala omiljena među pratiocima upravo zbog otvorenih objava o porodici, veri i životu sa suprugom iz Srbije. Vest o rođenju trećeg deteta izazvala je brojne čestitke i lepe želje pratilaca iz različitih delova sveta.